La fiche de Nantes

Les murs Diego Carlos et Ciprian Tătăruşanu ont quitté la Loire-Atlantique, Albon Lafont et Marcus Coco sont arrivés mais coach Vahid s'est tiré à la dernière minute : non, ce n'est pas cette saison que le FC Nantes retrouvera une quelconque stabilité.

Le coup de soleil

Le fait divers

L’équipe-type

Le mercato d'hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison

... Le FCN ne va pas battre Rennes.





... Andrei Girotto va pulvériser son record de cartons rouges.





Dès ses premiers pas, il avait compris que la cohabitation serait difficile, mais il aura tenu jusqu'en août : après dix mois sur le banc nantais, Vahid Halilhodžić, excédé qu'on lui mette des bâtons dans les roues, a pris ses clićs et ses claćs , juste après avoir bouclé la tournée de matchs amicaux. Soit à une semaine de la reprise du championnat. En plus de faire mieux que Marcelo Bielsa en terme de démission à un niveau précoce de la saison , le Bosnien met surtout la direction du FCN dans la panade. À l'heure qu'il est, le bateau jaune et vert navigue toujours sans commandant de bord, alors que les moussaillons Patrick Collot et Cyril Moine assurent l'intérim. Le projet de rachat tombé à l'eau, il fallait bien que quelqu'un se charge d'enflammer l'été nantais...À huit kilomètres du stade de la Beaujoire, le mercredi 10 juillet dans un immeuble de la rue Claude Guillon-Verne dans l'ouest de Nantes, le propriétaire d'un appartement a retrouvé son locataire décédé à coté de son lit. Après constatations et selon toutes vraisemblances, il s'est avéré que la personne avait passé l'arme à gauche onze ans plus tôt, en 2008, à 80 ans. L'individu n'avait semble-t-il pas de famille. «» , a commenté un voisin pour Ouest-France Lafont - Fabio (ou Appiah), M. Wagué, Pallois, Lima - Girotto (ou Abeid), Touré, Rongier - Coco, Coulibaly, Moutoussamy.Mercato de maboule chez les Jaune et Vert, bien installés dans le ventre mou après avoir enchaîné une série de cinq victoires en septembre puis, plus tard, une autre de sept rencontres sans voir les trois points. Coté départs, Abdoulaye Touré est vendu à Sheffield United pour 25 millions d'euros et Lucas Evangelista, fatigué de cirer le banc depuis un an et demi, retourne au Portugal, au CD Nacional, où avait déjà été envoyé Fernando Artisteguieta par le passé. À coté de ça, le FCN claque quatre millions d'euros sur le pari Giorgi Kokhreidze (20 ans), ailier international géorgien du FC Saburtalo. Il prend également le Bulgare Kaloyan Krastev (Slavia Sofia), qui a tapé dans l'oeil de Waldemar Kita après avoir inscrit cinq buts en 18 matchs dans le championnat local, et relance Rémy Cabella qui ne s'est pas fait à la froideur de Krasnodar et accepte enfin de poser ses bagages en Loire-Atlantique , ces deux derniers s'engageant pour des prêts de six mois sans option d'achat. Enfin, l'octuple champion de France signe le portier remplaçant d'Amiens Matthieu Dreyer, parce qu'on n'est jamais trop prudent.