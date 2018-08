La fiche de Nantes

Après une saison réussie sur le plan comptable et ratée dans le jeu, le FC Nantes vise un nouveau top 10 en espérant gratter un ticket européen. Pour ça, il compte sur sa colonie brésilienne et sur son nouveau gourou portugais, Miguel Cardoso.

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers de l'été

L'équipe-type

Le mot du capo

Le mot d’Olivier Kapo

La prophétie : 36% des buts seront brésiliens

Quand un journaliste demande à Miguel Cardoso s'il n'y a pas un accent brésilien ?? qui s'installe au FC Nantes, voici sa réponse ⬇ pic.twitter.com/RcrhsIk9L0 — FC Nantes (@FCNantes) August 2, 2018

Ce que la VAR va changer pour eux

Le tweet de @JM_Aulas

Le prochain appelé chez les Bleus : Abdoulaye Dabo

La vidéo de vacances

Le quiz

Par Albert Marie

En cinq saisons depuis son retour dans l'élite, le FCN a toujours figuré parmi les pires attaques de la ligue (15, 20, 19, 14, 16). Outre les manques criants de qualité à certains postes offensifs - notamment les ailes, désertées depuis deux ans -, ces chiffres tiennent en partie au profil des derniers entraîneurs du club. Der Zakarian (2012-2016) et Ranieri (2017-2018) ont construit leurs bons résultats sur des organisations défensives remarquables, reléguant les notions de jeu et d'esthétisme. Deux concepts qui, précisément, obsèdent le nouveau coach des Jaunes, Miguel Cardoso . Du coup, le Portugais tient dans sa main le fol espoir de revoir la Beaujoire s'enivrer comme sous le court règne de Conceição I. Voilà pour la partie théorique. Place à la pratique.Rue René-Viviani, Nantes , 21 juillet. Un homme encore bercé par l’euphorie de la deuxième étoile s’introduit dans les locaux d’une entreprise. Il s’installe à un ordinateur, lance un film X et commence son affaire. Stoppé en plein élan par un agent de sécurité, l’intrus n’a pas l’occasion d’aller au bout. L’histoire ne dit pas s'il se caressait devant la finale de la coupe de France 2009, perdue par le Stade Rennais contre l’En Avant Guingamp , ou devant celle de 2014, perdue par le Stade Rennais contre l’En Avant Guingamp.Tatarusanu - Fabio , Carlos, Miazga, Lima - Rongier, Moutoussamy - Waris, Evangelista, Boschilia - Sala.L’année dernière, 11% des buts nantais en championnat ont été inscrits par des joueurs brésiliens. Le club en comptait alors trois dans son effectif : deux défenseurs, Diego Carlos et Lucas Lima , et le milieu défensif Andrei Girotto . En augmentant sensiblement son contingent avec les recrutements du latéral Fábio et des milieux offensifs Lucas Evangelista et Gabriel Boschilia, le FC Nantes va voir ce taux grimper à 36% et devenir la plus populaire desjaune et verte en Amérique du Sud.très trèsC’est de notoriété publique : le président nantais Waldemar Kita est à la tête d’un business d’allongement de pénis. Concrètement, des hommes dotés d’appareils bâtis pour procurer un maximum de sensations effectuent des allers-retours réguliers dans ses bureaux. Donnez-lui la VAR, ses ralentis en 4K, ses superloupes et ses angles de vue à n'en plus finir, et voilà Waldemar équipé pour devenir le nouvel empereur mondial du cinéma libidineux.En présentant l'une de moyennes d'âge les plus basses de la compétition en Russie , l’équipe de France a érigé le jeunisme en roi pour conquérir le monde. Alors que Kylian Mbappé et ses 19 ans commencent à décliner, il est temps de leur chercher un successeur. Ça tombe bien : Abdoulaye Dabo, 17 balais, a effectué la préparation estivale nantaise dans la peau d’un titulaire. Brillant au sein des équipes de France U16 puis U17 et ardemment courtisé l’été dernier par la Juventus , le jeune Dabo évolue à un poste de milieu offensif excentré où les Canaris sont très peu fournis. Il aura donc le loisir d'y démontrer l'étendue de son talent et de convaincre DD du bien fondé de cette démonstration bancale.Simplement la maman de Diego Carlos qui encourage le Brésil au Mondial en jouant de la trompette devant un portrait de son fils. Avertissement : la bande son de cette vidéo est tout à fait hostile et capable de disperser n'importe quelle bagarre de hall d'aéroport.Avec Lucas Evangelista , acheté la semaine dernière à l’ Udinese contre 4 millions d’euros, le FC Nantes a réalisé la quatrième plus grosse acquisition de son histoire. À vous d'identifier les quatorze autres noms qui figurent dans ce Top 15 des achats les plus onéreux du club.