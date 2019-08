La fiche de Montpellier

Auteur d'une saison royale l'an dernier, Montpellier a perdu Lecomte mais a récupéré le roi des passeurs la saison passée, en la personne de Téji Savanier, blessé pour deux mois mais déjà adoubé par les supporters de La Paillade. Montpellier a bien recruté mais a également dû se résoudre à lâcher quelques-uns de ses hommes forts de l'an passé. Suffisant pour continuer sur sa lancée ?

Le coup de soleil

Le fait divers

L'équipe-type (3-4-1-2)

Le mercato d'hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison...

L'oeil de l'ancien

Pause fraîcheur

Paga va lui remonter le moral

Attention talent : Nicolas Cozza

Le quiz

Par Victor Launay

Le retour de l’été. Auteur d’une saison pleine avec Nîmes l’an passé, au cours de laquelle il a inscrit 6 buts et délivré 14 passes décisives, Téji Savanier revient dans son club formateur pour briller au sein d'une doublette à la sauce "Crocodiles" avec Jordan Ferri. Transféré pour 9,5 millions d’euros, Téji Savanier est appelé à dynamiter la Ligue 1 de ses frappes massives et à sublimer de ses passes le duo Delort-Laborde, qui espère confirmer après une belle année. Sur le papier, soleil au zénith mais qui a tout de même tapé un peu trop fort car Téji est blessé et manquera à l’entrejeu montpelliérain pour au moins deux mois.À quatre kilomètres du stade de la Mosson, dans le quartier du Petit-Bard, un homme de 35 ans a eu la regrettable idée de jeter son chien par la fenêtre avant d’être interpellé par les policiers dans des conditions houleuses. Prévenus par le voisinage que l’individu avait été mordu par son animal, les policiers ont ensuite rappliqué au domicile de l’intéressé, qui aurait ordonné à l’animal de les attaquer lorsqu’ils tapaient à la porte, avant de finalement se raviser. Changement total de plan, l’homme a finalement choisi de jeter son animal du troisième étage avant de tenter de s’échapper de son appartement par les différents balcons de l’immeuble. Finalement rattrapé par les forces de l’ordre, l’homme alcoolisé a insulté avec véhémence leurs représentants et mordu un des policiers à la cuisse, ce qui a entraîné un jour d’incapacité totale de travail. Chienne de vie.Bertaud – Pedro Mendes, Hilton, Congré – Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo – Mollet – Laborde, DelortAuteur d’un début de saison canon avec 12 buts en 19 matchs, Andy Delort a attisé l’appétit des écuries chinoises mais aussi de Watford, qui n’a pas réussi à confirmer sa bonne saison de l'an passé et qui stagne à la dix-neuvième place de Premier League. Lesn’y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour le joueur, pourtant déclaré intransférable par Laurent Nicollin, et ont offert 20 millions d’euros pour l’international algérien. Après une dizaine de jours de négociations, l’offre a finalement été acceptée par le club, qui réalise la plus grosse vente de son histoire. Le club a par ailleurs recruté Vincent Enyeama. L’ancien gardien de Lille n’a pas trouvé de club cet été et arrive pour pallier la blessure de Dimitry Bertaud, écarté des terrains pour trois mois.… Téji Savanier va prendre un rouge au Parc des Princes après avoir chatouillé Kylian Mbappé.… Vitorino Hilton va prolonger son contrat d’un an.… La Mosson va être inondée et pas qu'un petit peu.Même au frais, AD9 garde la forme.Très intéressant lors des douze matchs qu’il a disputés la saison dernière, le défenseur international U20 Nicolas Cozza est appelé à prendre du galon cette saison à Montpellier. Petit-fils d’un ancien joueur du club, adoubé par Hilton qui loue son sérieux et sa rigueur, Cozza devrait suppléer progressivement le défenseur brésilien de 41 ans, pour devenir à terme le futur patron de la défense de Montpellier. Outre ses qualités défensives et son bon jeu de tête, Cozza devrait aussi nous régaler cette saison avec sa frappe de balle, déjà entrevue avec la mine pleine lucarne qu’il avait collée à Troyes lors de l’avant-dernière journée de la saison 2017/2018.Avec Monaco, Montpellier est le seul club qui a réussi à contester l'hégémonie du PSG en Ligue 1 depuis son rachat par QSI. Les joueurs de l'effectif champion de France en 2011-2012 ont pris des chemins bien différents : certains sont restés au club, d'autres prennent une retraite bien méritée ou vadrouillent dans les championnats étrangers. Saurez-vous les retrouver ?