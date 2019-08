La fiche de Marseille

Un nouveau coach au profil offensif, une direction contestée, des supporters dans l'expectative, un nouveau buteur plein de mystères, un mercato pas encore bouclé : l'avenir de l'OM est bien incertain, cette saison. Entre excitation et appréhension.

Le coup de soleil

Le fait divers

L'équipe-type (4-3-3)

Le mercato d'hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison...

L'oeil de l'ancien

Pause fraîcheur

Paga va lui remonter le moral

Attention talent

Le quiz

Par Kevin Charnay

» Jenifer a menti à toute une génération, puisqu'elle a oublié de préciser qu’il fallait se protéger avec une bonne crème solaire quand on faisait bronzette. Sinon, le soleil devient dangereux. L’OM le sait désormais, mais il est un peu tard. Sous le cagnard de la Ligue Europa en 2018, Marseille s’est en effet brûlé tout le corps à cause de son manque de précaution. Résultat : l’année dernière, l’OM a dû supporter une peau toute dégueulasse et cramée qui s’est mise à peler. Après avoir arraché toutes les peaux mortes cet été (départs d’Abdennour, Rolando, Hubočan…) quitte à y aller un peu fort (rupture de contrat avec Rami), il est temps d’appliquer la biafine AVB pour soulager tout ça. En effet, André Villas-Boas a débarqué sur la Canebière cet été pour restructurer l’épiderme marseillais en profondeur. À base de douceur, de jeunesse et de jeu offensif. Mais vu le budget vacances très serré de cet été, le médicament à intérêt à être efficace car il semble être le seul remède que Marseille peut s’offrir.À quatre kilomètres du Stade Vélodrome, le 15 juillet dernier, une jeune femme de 24 ans prénommée Sabrina propose spontanément à une mère de garder ses trois enfants âgés d'un à trois ans pendant une durée de quatre jours. Les deux femmes viennent de se rencontrer à la gare Saint-Charles et pourtant, la maman poule accepte volontiers. Sauf que Sabrina n’a pas 24 ans, mais quinze. Sauf que Sabrina donne un faux numéro de téléphone. Sauf que Sabrina ne s’appelle même pas Sabrina. La gamine en fugue depuis des semaines a donc kidnappé les trois gosses. Son mobile : elle voulait les garder pour s’occuper d’eux et les protéger de leur mère, car elle s’est reconnue dans les traits de la bambine de trois ans. Pas si fou, quand on sait que la mère débarquait à la gare Saint-Charles en provenance de Poitiers afin de se prostituer pour rembourser une dette et comptait confier ses gosses à cette inconnue pendant ses quatre jours de passes. Finalement, «» et les trois enfants seront retrouvées onze jours plus tard à Montpellier. Happy-end ?Mandanda – Sakai, Kamara, Ćaleta-Car, Amavi (en attendant un vrai joueur de foot) – Sanson (ou Lopez), Gustavo, Strootman – Thauvin, Benedetto, Payet.Sixième à la trêve avec un Darío Benedetto constamment blessé et un Valère Germain en feu avec ses deux buts, Marseille se met en quête d’un (vrai) numéro neuf. Pour changer. Tous les attaquants d’Europe sont donc annoncés à l’OM pendant des semaines. En vrac : les retours de Michy Batshuayi ou Mario Balotelli, l’arrivée en prêt d’André Silva, Marcus Thuram, Mariano ou Fernando Llorente, ou encore la signature du meilleur buteur du championnat hongrois. Finalement, au 31 janvier, personne ne signe à l’OM. Jacques-Henri Eyraud, sûr de lui, débarque en conférence de presse et déroule : «» Parfait.... Hiroki Sakai va inscrire un doublé.... Valère Germain n’inscrira aucun doublé.... Steve Mandanda va faire cette tête à chaque but encaissé.Lade Payet« -(rires)(rires), 11journée, sorti après les deux buts concédés face au PSG venus de son côté.La frustration. Le maître-mot de la première saison de Nemanja Radonjić à l’OM. Arrivé pour douze millions d’euros l’été dernier, l’ailier serbe n’a que très peu joué et pour aucun rendement. Mais quelque chose semble avoir changé, cet été. Pour la première fois, en match de préparation, le Serbe est allé au bout de ses actions. Après ses accélérations, il a su faire le geste juste et marquer deux magnifiques buts. Comme si le vrai Radonjić venait enfin de réussir à s’exprimer avec la tunique marseillaise. Ramené par Andoni Zubizarreta mais pas tant désiré par Rudi Garcia, l’ancien de Belgrade a maintenant – et ça change tout – la confiance de son nouveau coach André Villas-Boas qui compte sur lui. Sa vitesse pourrait enfin apporter un peu de profondeur à une attaque marseillaise qui a eu du mal, toute la saison dernière, à mettre du rythme. Un Serbe en qui plus personne ne croyait qui court partout, qui dribble et qui harangue le Vélodrome sur sa douzaine de buts dans la saison ? On signe les yeux fermés.Chaque saison, l’OM semble à la recherche d’un buteur à la hauteur. Entre les belles années de Drogba, Niang ou Gignac, le club phocéen a souvent dû faire confiance à d’autres hommes pour marquer des buts. Saurez-vous tous les retrouver ?