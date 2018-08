La fiche de Lyon

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, tous les signaux sportifs ou presque semblent au vert pour l'OL. Fékir est encore là, Mariano et Ndombele aussi, Terrier et Dubois apportent déjà des satisfactions ont même arrivés garnir l'effectif en attendant d'autres. Oui, l'OL est armé et c'est tant mieux. Car cette saison, en plus d'un podium obligatoire, la bande à Génésio va devoir aussi bien figurer en Ligue des Champions, où il n'a plus passé la phase de groupe depuis 2011/2012.

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie : Lyon va s'incliner face au PSG lors de la 23e journée

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus : Tanguy Ndombele

La photo de vacances

Goodmorning from Ghana! ?? #thegenesis Une publication partagée par Memphis Depay (@memphisdepay) le 10 Juin 2018 à 3 :58 PDT

Le quiz

Par Andrea Chazy et Mathieu Rollinger

Tout était dans la boîte. L’enfant du pays et capitaine lyonnais Nabil Fekir devait continuer sa croissance du côté de Liverpool contre un chèque de 65 millions d’euros. Même Noël Le Graët avait confirmé alors que le transfert du meneur serait bouclé avant même le départ en Russie. Sauf qu’après la visite médicale, les négociations ont été brutalement rompues par l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas n’appréciant pas que le club anglais émette des doutes sur leur diagnostic pour faire baisser les indemnités de transfert. Résultat : Nabil est toujours un Gone, même si l'Atlético (qui lui ont préféré Thomas Lemar) et dernièrement Chelsea se sont positionnés pour l'accueillir. Mais avec un marché anglais fermant ses portes ce jeudi et une prolongation de contrat étant dans les tuyaux, la probabilité de voir évoluer un champion du monde au Groupama Stadium cette saison est plutôt élevée.Ce qu'on appelle « croquer la mort à pleines dents » . Le gérant d’une entreprise de pompes funèbres dans l'agglomération lyonnaise est a été mis en examen au mois de juillet après le signalement effectué par une stagiaire en thanatopraxie. L'étudiante avait découvert au moment d'effectuer la toilette mortuaire que la bouche d'un défunt était mutilée et a immédiatement appelé la police. Le patron mis en garde à vue, les enquêteurs ont trouvé une boîte remplie d'une vingtaine de quenottes dorées arrachée grossièrement et volée aux cadavres par le croque-mort.Lopes - Dubois, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ndombele - Fekir - Traoré, Mariano, Depay.Bruno Génésio.Ce n’est pas uniquement parce que l’OL rencontre l’ogre parisien que les trois points vont lui échapper. Depuis la saison 2010-2011 sous Claude Puel, et une victoire dans le derby à Saint-Étienne (1-4), le club rhodanien n’a jamais réussi à gagner ce fameux match de la 23journée. Pire, il a même perdu six fois : Caen (2012), Ajaccio (2013), Rennes (2014), Bastia (2016), Saint-Étienne (2017) et Bordeaux (2018) et fait un petit match nul en 2015 contre l’ASM (1-1). Bon courage.À l'issue de la 38journée, c'est un Jean-Michel Aulas tout sourire qui fête la victoire dans le vestiaire lyonnais à Nîmes (0-3), synonyme de billet pour la Ligue des Champions pour l'OL.» Au micro de TF1, Thierry Gilardi et Jean-Michel Larqué n'en reviennent pas. Il y avait penalty selon eux sur cette sortie du gardien du PSV Heurelho da Silva Gomes sur le lyonnais Nilmar. 23 ans plus tard, la technologie leur aurait certainement donné raison. C'est du moins ce que tente Jean-Michel Aulas, déposant une requête pour réparer cette vieille injustice du 13 avril 2005 au Philips Stadion d’Eindhoven. Une fois ce débat clos, le patron lyonnais use de toute son influence pour gagner un à un tous les matchs sur tapis vert et se voir sacré rétroactivement champion d'Europe 2005 (tant pis pour Liverpool). Bah quoi ? Ce Lyon-là était le plus fort de son histoire. Et c’est donc avec une étoile sur le torse que le club rhodanien attaque cette nouvelle saison. En intégrant le cercle des vainqueurs de C1, il acquiert une légitimité et une aura nouvelles qui lui fournissent de nouveaux arguments sur le marché des transferts. Edin Dzeko, Yerry Mina, Eden Hazard et Steven Nzonzi débarquent dans la capitale des Gaules et c’est en costaud que le club s’empare du titre de champion de France et remporte la Ligue des champions. Pour la seconde fois donc.Si les milieux français présents en Russie ont placé la barre très haute, il y a un encore tout un contingent qui attend son heure. Et si Rabiot, Kondogbia ou dans une moindre mesure Bakayoko ont déjà eu leur chance, c'est Ndombele qui a aujourd'hui le meilleur profil pour entrer dans la rotation. Habiller Tanguy de bleu, permettrait de lancer un potentiel successeur de Blaise Matuidi, sans perdre en volume de jeu, mais avec une palette technique bien supérieure. Surtout que le garçon a déjà fait preuve à 21 ans d'une étonnante capacité d'adaptation au plus haut niveau, titulaire en quelques mois à l'OL alors qu'il avait débuté la saison à Amiens, et ayant crevé l'écran notamment contre le PSG. Autre argument : il est né à Longjumeau comme Jérémy Ménez et Benjamin Mendy. À lui décider si sa carrière internationale se résumera à insulter un arbitre dans un quart de finale de l'Euro ou faire des selfies avec Jean-Pierre Papin et Emmanuel Macron.Message du Ministère de la Santé publique : la surdité est contagieuse.Cette année encore, l'Olympique lyonnais sera le club qui comptera le plus de joueurs issus de son centre de formation en Ligue 1. Et cela sans compter Hatem Ben Arfa, qui cherche toujours un point d'atterrissage.