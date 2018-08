La fiche de Lille

Après une saison 2017/2018 éprouvante terminée à la 17e place, tout Lille s'attend à un peu de répit. Et beaucoup de Rémy.

Le coup de soleil de l’été : la rumeur Evra

Le fait divers de l’été : maison close

L’équipe-type

La prophétie : le LOSC va finir 14e

Le mot du capo

Le mot d’Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus : Kevin Malcuit

La photo de vacances

Le quiz

Par Simon Butel

Après avoir placé en quarantaine tous les trentenaires du vestiaire et envoyé une bonne partie d’entre eux au bagne à l’été 2017, l’équipe dirigeante du LOSC a pu constater ces derniers mois que dans le fond, un peu d’expérience, c’est bien aussi. Loic Rémy (31 ans) a donc débarqué mi-juillet, José Fonte (34 ans) a suivi quelques jours après, mais le club nordiste ne compte pas s’arrêter là et vise encore un milieu défensif et un arrière gauche chevronnés. Pour le second poste, la rumeur faisait en fin de semaine état d’un intérêt lillois pour... Patrice Evra, libre après six mois et cinq petits matchs à West Ham, et à la recherche d’un dernier contrat. Avec reconversion comme préparateur mental ou mascotte incluse ?Tournée à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin et publiée sur Snapchat, la vidéo a fait le tour des internets. On y voit une jeune femme, filmée à son insu par ailleurs, s’agenouiller et pratiquer durant quelques secondes ce qui ressemble étrangement à une fellation à un détenu. Le problème, c’est que la jeune femme en question est élève de l’ENAP, l’école nationale de l’administration pénitentiaire. Plus pour longtemps : suspendue, la stagiaire ne devrait pas pouvoir aller au bout de sa formation. Le détenu a lui été transféré dans une autre prison. Sans téléphone, celui-ci ayant été saisi.Maignan - Malcuit, Fonte, Soumaoro, Alonso - Xeka, Thiago Maia - Pépé, Benzia, Bamba - Rémy.Christophe Galtier.Comme Nicolas Pépé, Kader Keita, Gervinho et Salomon Kalou sont Ivoiriens. Et comme Nicolas Pépé, ils ont un jour découvert les joies de finir meilleur buteur du LOSC, respectivement en 2007, 2010 et 2013. À chaque fois, le LOSC a amélioré son classement de trois places la saison suivante, passant de la 10à la 7place entre 2007 et 2008, de la 4à la 1entre 2010 et 2011, et de la 6à la 3entre 2013 et 2014. En toute logique, Lille, 17l’an passé, devrait donc grappiller trois places au classement, et terminer bon 14en mai 2019. À ceux qui seraient tentés d’objecter que Salomon Kalou a aussi fini meilleur buteur en 2014, et que Lille n’a pas gagné trois places mais reculé de cinq rangs la saison suivante, on répondra tout simplement qu’il n’est pas possible de finir 22en Ligue 1.« C toujours 1 immense #fierté pour @OL 2 voir les produits du centre de formation comme @loic_remy ou @YassBenzia briller, surtout ds 1 formidable outil comme le @StadePM #LOSCOL »Floué par l'arbitrage lors de ses trois derniers duels avec le PSG, Lille pense bien tenir sa revanche quand Florent Batta signale à tort un renvoi aux 5 mètres 50, après un penalty d'Edinson Cavani sur l'extérieur du poteau, dans le temps additionnel de la première période alors que Le Losc mène 1-0. À tort, car tout le monde a vu que Mike Maignan a détourné le ballon du bout des gants. Décidé à soigner sa réputation de "Monsieur penalty", le portier lillois se dénonce auprès de l'arbitre, qui n'a d'autre choix que de faire appel à l'assistance vidéo. Les images sont formelles, et réhabilitent Maignan. Corner, tête de Layvin Kurzawa et but. Un partout. En deuxième période, Paris déroule et s'impose tranquillement 4-1, infligeant au LOSC sa cinquième défaite de rang. Leader fin août, le LOSC tombe dans la zone de relégation au soir de cette 12journée.Mathieu Debuchy, Djibril Sidibé, Sébastien Corchia et enfin Benjamin Pavard : c’est un fait, ces dernières années, Didier Deschamps a essentiellement confié le côté droit de sa défense à d’anciens Lillois ou, à défaut, à l’ancien Niortais Christophe Jallet. Début septembre, Kevin Malcuit est à la fois l’un et l’autre, lui qui a quitté mi-août Lille pour l’Inter Milan. Bien lui en a pris : louant son «» , c’est sur lui que la Dèche arrête son choix pour compenser les absences à droite de Pavard et Sidibé, pas encore titulaires au Bayern et à l’Atlético, pour affronter l’Allemagne et les Pays-Bas dans la toute nouvelle Ligue des Nations. L’autre nouveauté de la liste de DD ? Arnaud Souquet, revenu à Lille pour le remplacer.Sourire ultra-white et kit de bienvenue pour Thiago Maia, nouveau client d’Ana Paula Cavalcante, dentiste brésilienne spécialisée dans le blanchiment des dents. On dit souvent qu’hygiène bucco-dentaire et plénitude physique sont étroitement liés, chez les sportifs. Cette fois, plus d’excuse, Thiago.