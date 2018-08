La fiche de l'OM

Trois champions du monde, quatre défaites lors des matchs amicaux et une stabilité presque déstabilisante lors du mercato : l'OM est encore prêt à nous surprendre pour cette nouvelle saison.

826

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie : l'OM va finir 3e avec 78 points

L'avis du capo

"J'ai rencontré deux ou trois fois monsieur Eyraud, je pense que c'est un bon gestionnaire. Il veut améliorer l'équipe mais ce n'est pas évident."

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour lui

Le prochain appelé chez les Bleus : Boubacar Kamara

La photo de vacances

Always a pleasure to see you bro..?? Une publication partagée par MS8 (@morgansanson) le 20 Juin 2018 à 3 :05 PDT

Le quiz

Par Christophe Depincé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un mercato morne et pourtant réussi, c'est comme un bon 0-0. On a beau se convaincre que ça existe, que c'est parfois nécessaire, personne ne s'en satisfait pleinement. Il manque toujours un truc. Deux points, un but et les émotions qui vont avec dans un cas, le grand frisson des transactions et des projections dans l'autre. C'est ce qui est en train d'arriver à l'OM et à ses supporters. Certes, il y a Caleta-Car. Mais un jeune défenseur central, même finaliste d'une Coupe du Monde et arraché pour le prix d'un grand attaquant de la croisée des siècles, tant qu'on ne l'a pas vu sur le pré, ça excite comme un six mètres. Alors, la passion nous susurre à l'oreille de penser qu'il serait temps qu'ils s'y mettent, les dirigeants. Qu'ils posent l'oseille pour l'avoir ce joueur qui colle à la devise du club. Mais la raison nous pousse à saluer la stabilité, peut-être un peu choisie, peut-être un peu subie, d'un club qui en a trop souvent manqué. Et si vient l'opportunité de la bousculer intelligemment d'ici la fin du mois, personne ne s'en plaindra.» L'été est chaud. Alors Jean-Claude Gaudin a eu la bonne idée d'appeler les Marseillais via un message préenregistré pour leur distiller quelques conseils essentiels à leur survie. Boire de l'eau, par exemple. L'histoire ne dit pas si le maire s'est appelé lui-même, mais on attend impatiemment la version tisane de Jacques-Henri Eyraud.: Mandanda – Sakai, Rami, Caleta-Car, Amavi – Luiz Gustavo , Sanson – Thauvin, Payet, Ocampos – MitroglouOn aurait pu se souvenir que la troisième saison d'un coach sur le banc de l'OM se passe généralement mal (Courbis, Deschamps...), mais on préfère prédire que l'OM va offrir une version remasterisée d'une trilogie sortie à la fin des années 2000. En 2007/2008, Gerets arrivait sur le banc courant septembre et parvenait à sauver les meubles, finissant troisième avec un total de 62 points avant de faire monter son équipe d'une marche la saison d'après pour un total de 77 points. La saison suivante, Deschamps gravissait la dernière marche et finissait champion avec 78 points. 62 et 77 points, c'est aussi le bilan des deux saisons de Garcia. La version optimiste voudrait que l'OM soit donc champion avec 78 points cette année, mais la version réaliste dit que l'OM part de plus loin et gravira, comme à l'époque, une marche supplémentaire. Pour finir troisième, donc. Le rythme de champion, c'est vraiment plus ce que c'était.Bravo @NabilFekir pour fantastique doublé, champions du monde répondent toujourS présent ds grands événements. Pensée et.Prompt rétablissement pour @dimpayet17 qui va beaucoup manquer a EDF, blessures rendent + fort (emoji biceps) #OLOMLe 23/09/2018, 23h12Rudi au mic : «» Garcia sera donc d'un calme olympien au bord du terrain, d'une bonne foi absolue en conférence de presse et ne justifiera plus jamais un mauvais résultat par l'arbitrage. On y croit fort, comme à la VAR.Si l'éternel fantasme du prodige sorti du terroir embue parfois les esprits à Marseille, il faut bien avouer que le jeune Boubacar Kamara a des atouts. Outre sa polyvalence qui devrait lui offrir du temps de jeu en défense comme au milieu, l'international U19, qui sort d'un Euro convaincant, a pour lui une élégance et une sérénité qui forcent l'admiration. Déjà en vue au printemps, Kamara devrait manger des minutes en ce début de saison, Rami et Caleta-Car revenant tout juste de vacances. De quoi montrer ce qu'il a dans le ventre et pourquoi pas imaginer à terme un bel avenir en bleu ciel et en bleu nuit. Rami, toujours aussi classe, lui a en tout cas déjà libéré sa place en prenant sa retraite internationale.Entre son escapade à Monaco et celle à l'Atlantis de Dubaï, tout porte à croire que Morgan Sanson avait très envie de voir à quoi ressemblait un dauphin.La saison passée, l'OM a passé cinq buts au RB Leipzig en quart de finale retour de la Ligue Europa. Dans son histoire en Coupe d'Europe (compétitions UEFA uniquement), l'OM a marqué 5 buts ou plus dans un même match à treize reprises.