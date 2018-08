La fiche de Guingamp

Malgré une coquette douzième place acquise l'an passé et un effectif qui a très peu bougé, l'En Avant Guingamp doit, comme tous les ans, rester sur ses gardes pour assurer le maintien le plus rapidement possible. Surtout avec les départs de Jimmy Briand et Mustapha Diallo, dont l'importance au sein de l'effectif n'était un secret pour personne. Mais heureusement pour les Bretons, Nolan Roux est là.

À Guingamp comme ailleurs, les histoires d'amour ont une fin et celle entre Jimmy Briand et l'EAG n'a pas échappé à cette terrible règle. Après trois belles saisons du côté des Côtes d'Armor, le meilleur buteur de Guingamp en Ligue 1 (30 réalisations) a décidé de mettre les voiles, direction le Canada et Montréal. Enfin presque, puisqu'à l'heure actuelle, aucun accord définitif n'a été trouvé entre le joueur et le club de Rémi Garde des demandes de dernière minute du joueur ayant refroidi les relations entre les deux parties . Seul l'En Avant est pour le moment zen dans cette histoire, puisque le club du président Desplat est assuré de toucher 300 000 euros de commission de la part de l'Impact Montréal et qu'il a d'ores et déjà trouvé le remplaçant de Jimmy Briand : l'incontournable Nolan Roux Si les hommes d’Antoine Kombouaré aiment foutre le feu dans les défenses adverses au Roudourou, ils vont facilement souffrir de la comparaison avec cette infirmière de 37 ans. Un peu amnésique, la jeune femme a été condamnée à neuf mois de prison ferme par le tribunal de Saint-Brieuc pour près de sept incendies de paillasson plus ou moins importants.Johnsson – Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Tabanou – Deaux, Didot, Blas – N’Gbakoto, Salibur – Roux.Antoine Kombouaré.En 2007-2008, alors en Ligue 2, l’EAG finissait à une quelconque 12place en concédant 15 revers en championnat, sans jamais dépasser les 16de finale de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. Un an plus tard, Eduardo offrait la première Coupe de France de son histoire au club armoricain. En 2017-2018, le club d’Antoine Kombouaré a terminé 12de Ligue 1, concédé 15 défaites et s’est aussi arrêté au stade des 16de finale dans les deux coupes nationales. Hâte de voir Christophe Kerbrat , sous une pluie battante, claquer un DAB au Stade de France avec la coupe sous un bras.(emoji pouce baissé) »Excédé après une nouvelle joute verbale avec le président guingampais Bertrand Desplat Jean-Michel Aulas dérape après une défaite de surprise de l'OL (1-0) au Roudourou.Quasiment tout, en fait. À la fois bien ancré dans la moyenne des penalties obtenus l’an passé (7), comme dans ceux concédés (14) avec quasiment aucun scandale à signaler, l’EAG va pouvoir enfin connaître les joies des premières polémiques liées à la VAR.Promu capitaine par Antoine Kombouaré pour la saison à venir, Christophe Kerbrat est au zénith de sa carrière. Sur sa lancée d'une très belle saison dernière où il a disputé trente-sept des trente-huit journées, inscrit son premier but en Ligue 1 et surtout fini meilleur récupérateur du championnat avec 649 ballons ratissés, le natif de Brest a tout pour plaire à Didier Deschamps Marcus Thuram est une fine gâchette et n’oublie jamais de le rappeler. Même sur un scooter.Trois épopées européennes : deux en Ligue Europa, une en Coupe UEFA. Et évidemment cette victoire en Coupe Intertoto en 1996. Vingt-neufs buts inscrits, dont un csc du gardien allemand Wolfgang Hesl avec Hambourg en 2009. Voici tous les buteurs guingampais en Europe :