La fiche de Dijon

Maintenu en Ligue 1 grâce à un barrage remporté face à Lens, Dijon compte bien rester une année de plus dans l'élite. Et ce, malgré le départ de plusieurs joueurs cadres et l'arrivée du chat noir Didier Ndong.

Le coup de soleil

Le fait divers

L’équipe-type (4-3-3)

Le mercato d’hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison...

... Florent Balmont va prendre un carton rouge.



... Jules Keita va finir avec 10 buts et prouver son surnom de Baba Neymar.



... Rolland Courbis va venir donner un coup de main.



L’œil de l’ancien

Michaël Isabey, ancien milieu de terrain de Dijon entre 2009 et 2011 : « C’est vrai que la saison dernière a été délicate dans son ensemble. Même si l’essentiel a été acquis avec ce maintien en Ligue 1 après les barrages. L’équipe a montré du caractère, le club aussi. Et cela peut permettre au groupe de créer de la solidarité et de la cohésion afin de ne pas revivre une saison identique. Car se sauver avec 34 points c’est très rare. Et la chance n'arrive souvent qu’une fois. Après, le groupe a été pas mal bousculé pendant l’été. Ceux qui étaient là l’an dernier sont quand même marqués je pense. Et les nouveaux arrivent avec plus de fraîcheur. Les anciens vont leur expliquer qu’il va falloir se serrer les coudes jusqu’à la fin. Stéphane Jobard ? C’est quelqu’un de très apprécié au club et dans la région. Il partage les valeurs du club de Dijon. Le choisir lui, c’est un peu remettre l’église au centre du village. C’est mettre une personne qui connaît bien le club, qui peut fédérer et qui connaît déjà quelques joueurs présents et toutes les personnes du club. C’est plus facile pour amener encore plus de cohésion. C’est un gain de temps. »



Pause fraîcheur

Voir cette publication sur Instagram ?❤️ Une publication partagée par Mickael Alphonse (@alphonse_mika12) le 13 Juin 2019 à 12 :12 PDT

La Ligue 2 c’est par là-bas ?



Paga va lui remonter le moral

« - Oui je suis avec Frédéric Sammaritano. Salut Fredo, c’était trop fort Paris ce soir ?



- C’est dommage, on fait 4 premières minutes très bonnes et derrière on fait des erreurs. Et face à Paris ça se paye cash. Après, je pense que le score est sévère.



- Merci Fredo. En plus j’aime bien parler avec toi car je me sens grand (éclat de rires, suivi d’un silence puis d’un rire gêné). Allez bonne fin de match ! En tout cas, on te le souhaite. » À la 70e minute d’un PSG-Dijon où Paris mène 5-0.



Attention talent : Bryan Soumaré

Si l’Olympique Saint-Quentin est monté en National 2 à l’issue de la saison dernière, c’est en grande partie grâce à Bryan Soumaré (9 buts, 7 passes décisives). Et ça, Dijon l’a bien compris en allant chercher le jeune milieu offensif de 20 ans cet été. Et si l’homme au pied gauche de velours devrait débuter la saison sur le banc des remplaçants, il va vite se faire une place sur le terrain où il pourra faire parler sa vista, son art de la passe et son efficacité devant le but.



Le quiz

Fondé en 1998, le Dijon Football Côte-d'Or n’a connu que dix entraîneurs en vingt ans d’existence. Saurez-vous les retrouver ?







Par Steven Oliveira Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est bien connu, les dictons ne riment parfois à rien du tout. En tout cas, c’est ce qu’espèrent les supporters de Dijon qui ont vu débarquer Didier Ndong cet été. Un homme qui a quitté Lorient un an avant sa descente en Ligue 2 pour signer à Sunderland où il a connu deux relégations consécutives. Avant de se rendre l’été dernier à Guingamp, avec qui il a terminé bon dernier de Ligue 1. Histoire de prouver si son statut de chat noir est vérifiable, et si le dicton jamais deux sans trois est correct, le Gabonais s’est donc offert un frisson en s’engageant avec Dijon, qui ne doit sa survie en Ligue 1 qu’à un barrage remporté face à Lens en mai dernier. Au DFCO, Didier Ndong va retrouver son compatriote Bruno Ecuele Manga, arrivé cet été en provenance de Cardiff City. En revanche, il ne croisera pas la route de Valentin Rosier, Wesley Saïd ou encore Chang-hun Kwon, respectivement partis au Sporting Portugal, à Toulouse et à Fribourg. Pour le plus grand malheur des supporters et du nouveau coach Stéphane Jobard qui va tenter de vivre une saison moins mouvementée que celle qu’il a vécue l’an dernier en étant l’entraîneur adjoint de Rudi Garcia à l’OM. Ce n’est pas gagné.À 4,2 kilomètres du Stade Gaston-Gérard, un accident de la route s’est produit sur la rocade, dans le sens Plombières-lès-Dijon - Longvic. La faute à un chauffeur imprudent ? Non, la faute à un mouton en fuite qui s’est retrouvé au milieu des voies et qui a provoqué la collision de deux voitures. Problème, selon la DIR (Directions Interdépartementales des Routes), aucun élevage de moutons ne serait à signaler autour de la zone. Le mystère reste donc entier. À moins qu'il ne s'agisse de l'oeuvre d'un berger supporter d’Auxerre, désabusé, qui serait venu à Dijon dans le but de faire respirer à sa bête l'air d'un club de sa région qui évolue en Ligue 1.Rúnarsson - Alphonse, Ecuele Manga, Lautoa, Chafik - Ndong, Amalfitano, Balmont - Baldé (si Sliti s’en va), Tavarès, Jeannot.Adepte des mathématiques, le président de Dijon, Olivier Delcourt, a une idée de génie alors que son équipe est lanterne rouge de Ligue 1 à la mi-saison et n’a remporté qu’un match (1-0 contre Bordeaux lors de la 3journée). L’idée est simple et part du postulat mathématique que moins multiplié par moins égal plus. Résultat, il demande à son conseiller stratégique Peguy Luyindula de contacter son ancien partenaire au Paris Saint-Germain Jean-Christophe Bahebeck. Un homme qui rigole devant le palmarès de Didier Ndong après avoir connu la descente avec Troyes, Valenciennes et Pescara. Et la tactique fonctionne puisque Dijon s’impose à nouveau en barrages face à Lens sur un doublé de... Julio Tavarès. Jean-Christophe Bahebeck a beau ne pas avoir inscrit le moindre pion en six mois passés en Bourgogne, cela ne fait aucun doute que sa présence à permis de court-circuiter la malédiction de Didier Ndong.