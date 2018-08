La fiche de Dijon

La saison passée, le DFCO s’est maintenu en se payant le luxe d’obtenir le meilleur classement de son histoire en Ligue 1 (11e), le tout en proposant un jeu offensif séduisant. Pour pimenter le prochain exercice, les Bourguignons ont donc laissé filer Baptiste Reynet et engagé Yoann Gourcuff.

991

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie : Dijon va descendre à cause de la Coupe

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le brouillard s'estompe: le coaching improbable de Rudi Garcia commence à se voir #DFCOOM pic.twitter.com/HkYJSsYtEj — Nando Chachalana (@NandoChachalana) 10 décembre 2016

Le prochain appelé chez les Bleus : Enzo Loiodice

La photo de vacances

Le quiz

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En 2016-2017, Dijon s’offre son premier ex-futur Zidane : Marvin Martin. Avec une passe décisive et aucun but en treize matchs, l’expérience tourne vite à l’échec. Deux ans plus tard, les Bourguignons remettent ça. Cette fois, le président Olivier Delcourt a réussi à attirer Yoann Gourcuff, libre depuis son départ de Rennes : «» , avance le président. Un gros coup qui rend fier tout le peuple dijonnais, et qui a fait l’été du CM du club. Et si le discret Yoann s’épanouissait dans la discrète Bourgogne ? Après tout, son meilleur millésime date de 2009, alors qu’il évoluait déjà dans un club viticole du côté de la Gironde. Au pire, il y aura un échec. Puis une rumeur Mourad Meghni.Avec 771 habitants sur les bords de Saône à une quarantaine de kilomètres de Dijon, la petite bourgade d’Échenon n’a, a priori, pas le profil du village à problèmes. Et pourtant depuis décembre, une vingtaine de chats ont disparu. Certains ont tout de même été retrouvés, blessés ou morts, ce qui a poussé une poignée d’habitants à s’unir pour les protéger.Runarsson - Rosier, Yambéré, Lautoa, Haddadi - Marié, Amalfitano, Gourcuff - Kwon, Tavares, Sliti.Olivier Dall’Oglio.Depuis son épopée en Coupe de France en 2004, à chaque fois que Dijon atteint au moins les quarts de finale d’une coupe, le club foire son championnat. En 2007-08, Dijon, outsider pour la montée, dispute les quarts de finales de Coupe de France, et se sauve de justesse en Ligue 2 avec une piètre 17place. En 2011-12, en parallèle de sa première saison en Ligue 1, le club bourguignon file en quarts de Coupe de France, et termine 19. Sauf que comme toute équipe stabilisée en Ligue 1, le DFCO va retrouver de l’appétit en coupe. Attention à ne pas atteindre les quarts, sous peine de monter dans le bus, direction la Ligue 2.» .Le soir de la 31journée, après la défaite surprise de Lyon face à Dijon au Parc OL (2-3, triplé de Gourcuff. Un résultat qui place l’OL à neuf points de la troisième place.Rien du tout. Samedi 15 décembre 2018, Dijon reçoit le PSG à Gaston-Gérard sous un brouillard à couper au couteau comme deux ans plus tôt, face à l’OM (1-2). C’est ce samedi que l’unique recours à la VAR en faveur de Dijon va avoir lieu. Le PSG mène 2-1 lorsqu’à la 92minute, Presnel Kimpembe repousse une tête de Tavares à l’aide de son avant-bras droit. Les Dijonnais sprintent vers Clément Turpin qui, comme les spectateurs téléspectateurs, n’a rien pu voir. Ce dernier en appelle donc à la VAR. Sans succès : le brouillard occulte totalement les différents ralentis. Pas de penalty. Dijon s’incline 2-1, comme contre l’OM deux ans plutôt.À 17 piges, Enzo Loiodice creuse petit à petit son nid dans l’entre-jeu bourguignon, après avoir grappillé quelques miettes en fin de saison dernière. «» , commentait à l’époque Olivier Dall’Oglio. Habile balle au pied, capable de se projeter et d’être décisif, il est le futur Iniesta du DFCO du haut de ses 60 kg pour 1m70. Ses dix passes décisives et cinq buts, et surtout les blessures en cascades de Tolisso, Pogba et Matuidi forceront Didier Deschamps à l’appeler début mars pour le début des éliminatoires de l’Euro 2020.Fouad Chafik était bien présent au mondial. En revanche, on n’a pas bien compris pour supporter qui.Victime d’une rupture du tendon d’Achille en fin de saison contre l’OM, on croyait la fin de carrière de Florent Balmont terminée sur une triste image. Sauf que non, l’ancien Lillois a rempilé une saison pour réussir sa sortie. La moindre des choses, après une carrière faite de tacles, de coups de gueule mais aussi seize matchs de Ligue des Champions.