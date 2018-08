La fiche de Caen

Après avoir une nouvelle fois obtenu son maintien lors de la dernière journée face au PSG, le Stade Malherbe Caen a décidé de faire peau neuve de la tête aux pieds. C'est donc dans une totale inconnue que les Caennais abordent cette saison 2018-2019, avec un seul objectif qui reste, lui, le même chaque année : réussir à sauver sa peau parmi l'élite.

Par Andrea Chazy

Parti par respect pour l'ancien président Jean-François Fortin, Patrice Garande a quitté Caen après six saisons à la tête de l'équipe première. Son remplaçant ? Fabien Mercadal (46 ans), ancien coach du Paris FC, qui n'a jamais connu la Ligue 1. Loin d'être un problème pour lui, qui l'an passé, a réussi à emmener le Paris FC à une honorable huitième place (après avoir longtemps fréquenté le podium) alors qu'il découvrait Ligue 2. Une belle performance, surtout quand on sait que le PFC n'était pas programmé pour l'antichambre de l'élite. Découvrir un championnat ne lui fait donc visiblement pas peur, et ce n'est pas le Stade Malherbe qui va s'en plaindre.Si jamais les hommes de Mercadal manquent de mordant cette saison, l’ancien coach du Paris FC pourra toujours faire appel à cet habitant de Moult - une petite commune située à 18 kilomètres au sud-est de Caen - arrêté par les gendarmes le 25 juillet dernier. Pour l’exemple seulement, car mordre son propre nourrisson de quatre mois au poignet devant des agents, avant d'attaquer le doigt de l'un d'eux, relève quand même d’un léger excès d’agressivité.Samba – Mbengue, Djiku, Genevois, Guilbert – Peeters, Oniangué – Ninga, Rodelin, Bammou – Crivelli.Fabien Mercadal.Voir Yacine Bammou débarquer à Caen est tout sauf surprenant pour qui suit un tout petit peu Malherbe. Le recrutement de Bammou, qui a inscrit un tiers de ses buts en Ligue 1 contre le Stade Malherbe (5 sur 15), est évidemment un moyen de gratter de façon certaine au moins un point contre Nantes lors de la 23journée, le 2 février 2019 à d'Ornano. Pourquoi ? Tout simplement car depuis les débuts professionnels du néo-Caennais, Nantes a toujours eu besoin de lui pour ramener un petit quelque chose de Normandie.(emoji pouce levé)(emoji content).12 août, 1journée de championnat dans le sublime écrin du Parc des Princes. Face à un PSG diminué, qui n’a toujours pas vu l’ensemble de ses Mondialistes revenir, Caen tient son 0-0 jusqu’à cette faute litigieuse de Guilbert sur Neymar à la 88minute. Après des cris d'horreur de Thiago Silva pour réclamer la sentence, Clément Turpin consulte la VAR qui déjuge finalement sa première impression. Paris s’impose finalement 1-0, et Caen ne ramène donc pas de point du Parc. Pour sa première, Mercadal reste beau joueur, même s’il ne sait pas encore que ce malheureux point lui aurait pourtant permis d’éviter les barrages en fin de saison. Cruel.Avec un Djibril Sidibé trop souvent blessé et un Adil Rami qui a déjà annoncé qu'il laissait gentiment sa place aux copains, Didier Deschamps n’a pas d’autre choix que de donner sa chance à un autre, et d’appeler dans le groupe bleu l’ancien Bastiais. Défenseur polyvalent aussi bon dans l’axe que dans le couloir droit, le tout saupoudré d'une autorité naturelle qui saute aux yeux, Alexander Djiku est le profil parfait pour combler les manques de Didier Deschamps pour renouveler son effectif en vue de la prochaine Ligue des Nations.La photo de vacancesManu Imorou aime les Etats-Unis, mais surtout les grosses mascottes.