La fiche de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux vont créer une des plus grosses surprises de l'histoire du football en étant sacrés champions de France 2018/2019. Vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas été prévenus.

Par Mathias Edwards

À Bordeaux plus qu'ailleurs, l'astre lumineux a cogné plus que de raison, cet été. Entre un entraîneur, Gustavo Poyet, et son futur ex-patron, Nicolas de Tavernost, qui se tirent dessus par médias interposés, le rachat du club par les Américains de GACP enfin acté, le départ de Malcom au Barça sans escale romaine et une campagne européenne débutée le 26 juillet en Lettonie, les suiveurs du FCGB se sont tartinés de Biafine. Le tout alors que les premières recrues pointent à peine le bout de leur nez. Ici, pas de coups de soleil, mais des brûlures au troisième degré.Le 7 juillet dernier, sur le parking d'un McDonald's de Mérignac, deux bandes rivales issues de la communauté des gens du voyage se tirent dessus à balles réelles, en fin de matinée. Si la police indique que tout ce petit monde désirait régler un différend intervenu durant la nuit précédente, notre rédaction penche plutôt pour la thèse du «» .: Costil - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Plasil, Lerager, Sankharé - Youssouf, Préville, KamanoComme en 1999 et en 2009, les Girondins de Bordeaux seront sacrés champions de France par une année en "9", c'est entendu. En 1999, Micoud et sa bande avaient été couronnés juste après le rachat du club. Comme ce sera le cas cette saison. En 2009, Gourcuff et son gang avaient triomphé en s'imposant à Caen lors de l'ultime journée, comme ce sera également le cas le 25 mai prochain. Seulement, en 2009, ce fut Yoan Gouffran qui offrit la victoire aux Bordelais, envoyant du même coup son ancien club en Ligue 2. Donc pour assurer le coup, les Girondins feraient bien de se pencher sur le cas de Ronny Rodelin. Et tant pis pour les Normands.. »6 avril 2019 : alors que les Bordelais sont menés 1-2 sur leur pelouse par l'Olympique de Marseille, Alexandre Mendy surgit dans la raquette pour catapulter ce corner frappé par Jaro Plasil, et préserver une invincibilité bordelaise face à l'OM qui perdure à domicile depuis 1977. Mais alors que le stade entrait en fusion, il se fige. L'arbitre, intrigué par ces quatre défenseurs olympiens gisant au sol, mime le fameux rectangle. Mais après s'être envoyé le ralenti, le voilà qui rassure le public en indiquant le rond central : il n'y avait absolument pas faute offensive de la part du pivot marine-et-blanc. Ses adversaires se sont simplement couchés par peur.Adil Rami à la retraite, Koscielny et Laporte gauchers, Didier Deschamps va rapidement devoir se trouver un défenseur central droitier pour préparer l'avenir. Et à ce poste, l'avenir est tressé et s'appelle Jules Koundé. En cinq mois de Ligue 1, le jeune homme formé au club de 19 ans est devenu un élément indéboulonnable de l'équipe de Gustavo Poyet. Maillon essentiel du redressement spectaculaire de son équipe en seconde partie de saison dernière, le fan de la série «» a fait oublier à tout le monde l'existence du pauvre Paul Baysse, pourtant venu renforcer l'effectif en janvier dernier. Si certains lui prédise une trajectoire de carrière similaire à celle de Samuel Umtiti, les supporters bordelais peuvent se rassurer : sa prolongation de contrat serait déjà actée.La vie de Jonathan Cafu est plus douce que la vôtre, étant donné qu'il est toujours en vacances.