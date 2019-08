La fiche d'Angers

Pour sa neuvième saison à la tête du SCO d'Angers, Stéphane Moulin ne s'est pas découvert des dons de magicien. L'entraîneur angevin va continuer sur sa lancée, malgré un mercato potentiellement encore animé d'ici la fin de l'été. Dans le sens des arrivées, Angers a acheté malin. Une constante, qui devrait encore permettre au club de rester en Ligue 1.

Le coup de soleil

Le fait divers



L'équipe-type (4-3-3)

Le mercato d'hiver

Ces trois choses vont se passer cette saison...

L'oeil de l'ancien

Pause fraîcheur

Paga va lui remonter le moral

Attention talent

Le quiz

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec la troisième pire attaque de Ligue 1 l’an dernier, et ce malgré les onze réalisations de Stéphane Bahoken, on ne peut pas dire que le SCO d’Angers a enflammé les défenses adverses la saison dernière. Pour renforcer son secteur offensif, qui sera sans doute orphelin de Flavien Tait, Stéphane Moulin et ses sbires ont décidé d'aller piocher à Nîmes. Là où le soleil se fait plus intense. C’est d’abord Rachid Alioui, auteur de cinq buts la saison dernière, qui a ralié les rangs du club angevin afin de concurrencer un Bahoken encore au club malgré un bon de sortie délivré en fin d'exercice. Alioui a vite été rejoint par son ancien coéquipier Sada Thioub , véritable fer de lance de l’excellente première saison nîmoise parmi l'élite. Finaliste de la CAN avec le Sénégal, Thioub débarque à Angers avec le statut de titulaire en puissance. Attention aux dérapages, voilà le nouvel Anjouliveur du 4-3-3 de Stéphane Moulin.À une vingtaine de kilomètres du Stade Raymond Kopa, dans la ville de Loire-Authion, un homme de 59 ans a eu la brillante idée de menacer ses voisins avec une insistance démesurée. Après leur avoir laissé un message téléphonique en se faisant passer pour un gendarme du coin, il s’est pointé chez ses victimes armé d’une carabine et d’une bombe lacrymo avant de mettre à sac leur jardin. Emmené en garde à vue, l'agresseur a écrit des insultes sur le béton de sa cellule. Finalement, il passera ses huit prochains mois derrière les barreaux. Qui sait, peut-être que le SCO se battra pour l'Europe à sa sortie de prison.Butelle - Manceau, Traoré, Pavlović, Aït Nouri (ou Pellenard) - Reine-Adélaïde, Santamaria, Mangani (ou Capelle) - Thioub, Bahoken, Pereira Lage.Douzième à Noël après une défaite dans le derby de l'Ouest face au FC Nantes (2-3), lanterne rouge de Ligue 1, le SCO patine et ne parvient pas à se renouveler. Les vieux briscards que sont Mangani, Capelle, Traoré et Butelle ne sont plus au niveau et les nouvelles recrues n'apportent pas toujours satisfaction. D'autant que le départ de Bahoken a amoindri l'équipe. Alioui peu en vue, Angers mise alors sur Nolan Roux, plus du tout en odeur de sainteté du côté du Roudourou. Le SCO continue ses emplettes en Ligue 2, en rachetant l'excellent Hamza Hafidi au Mans pour cinq millions plus Harrison Manzala. Laissé libre par le club angevin en 2015, le regista marocain vient pour tout casser puisqu'il remplace au pied levé Baptiste Santamaria, parti à Aston Villa dans les dernières minutes du mercato pour douze millions d'euros. Une aubaine pour Chabane.... Angers va collectionner les matchs nuls.... Ludovic Butelle va rater une sortie aérienne sur trois.... Mateo Pavlović va jouer cinq fois au poste de numéro neuf.Même les porteurs d'eau ont le droit à des vacances.(rires)Alors qu’il était courtisé par Brescia et Brest, Mathias Pereira Lage a finalement rejoint le Maine-et-Loire en provenance de Clermont Foot où il a vécu une saison pleine avec sept buts et quatre passes décisives en 38 matchs de Ligue 2. Recruté pour pallier le départ de Flavien Tait à Rennes , l’international espoir portugais (trois sélections) pourrait vite devenir le nouveau dépositaire du jeu angevin tant ses qualités techniques sont nombreuses. Capable de jouer à gauche de l’attaque comme en soutien de l’avant-centre, Pereira Lage a déjà convaincu Stéphane Moulin lors de sa quinzaine de minutes de jeu au cours du match de gala contre Arsenal . Au vu des qualités du joueur de 22 ans, nul doute que le fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ne sera pas un calvaire pour lui mais plutôt une formalité. Tant mieux pour Angers, qui pourrait encore perdre Jeff Reine-Adélaïde, Stéphane Bahoken ou Baptiste Santamaria. Trois symboles de la réussite du recrutement angevin depuis plusieurs saisons.À l'image de ses deux derniers buteurs à succès, Nicolas Pépé et Karl Toko-Ekambi (respectivement Franco-Ivoirien et Franco-Camerounais), le SCO d'Angers est une équipe cosmopolite. Cette saison, l'équipe est composée de dix joueurs ayant un double passeport. Saurez-vous les retrouver ?