La fiche d'Angers

À l'heure d'entamer sa quatrième saison d'affilée en Ligue 1, l'Angers Sporting Club de l'Ouest vise une fois de plus le maintien. Pour cela, il faudra faire sans Karl Toko-Ekambi, mais avec Jeff Reine-Adélaïde, définitivement transféré au SCO. Pour l'amour des noms composés.

619

Le coup de soleil de l'été

Le fait divers de l'été

L'équipe-type

La prophétie : plus Bahoken sera le meilleur buteur du club avec un faible total, mieux Angers se classera

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus : Jeff Reine-Adélaïde

La photo de vacances

#seulContreTous? #iliVidiKakoHoces #vacances Une publication partagée par MaTeO PaVLoViĆ (@matteo4pavlovic) le 4 Juin 2018 à 9 :23 PDT

Le quiz

Par Mathias Edwards

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur de 17 buts la saison passée en Ligue 1, lauréat du prix Marc Vivien-Foé récompensant le meilleur joueur africain du championnat, Karl Toko-Ekambi s'en est allé martyriser les ficelles espagnoles à Villarreal contre 20 millions d'euros. Ce qui n'est pas mal vendu, pour un club dont le budget n'en compte que 28. Pour le remplacer, Angers a misé sur Stéphane Bahoken, 7 fois buteur avec Strasbourg lors du dernier exercice. Un joueur que tous les amateurs deapprécient, tant son nom rappelle le cri poussé par Ken de, lorsqu'il balance sa fameuse boule de feu. À lui de tout cramer dans les surfaces adverses cette saison.À Beaupréau, une commune située à une quarantaine de kilomètres d'Angers, le frotteur du Super U a enfin été arrêté, le 27 juillet dernier. L'homme faisait mine de donner des conseils dans les rayons pour mieux oppresser ses victimes. La fameuse dalle angevine.Butelle - Manceau, Traoré, Thomas, Aït Nouri - Santamaria, Mangani, Pajot - Reine-Adelaïde, Manzala, Bahoken.Cela fait maintenant 5 saisons que l'Angers SCO a pour meilleur buteur un Africain. La saison dernière, le Camerounais Karl Toko-Ekambi succédait au Sénégalais Famara Diédhiou, qui marchait lui-même sur les traces de son compatriote Cheikh N'Doye, de l'Ivoirien Jonathan Kodjia et du Guinéen Mohamed Yattara. Stéphane Bahoken, l'avant-centre Camerounais débarqué de Strasbourg n'a donc a priori pas trop de soucis à se faire. Mais attention tout de même : en Ligue 1, plus le meilleur buteur angevin est prolifique, plus le classement du club est bas. En marquant toutes les 179 minutes, Toko-Ekambi n'a posé le SCO qu'à la quatorzième place, tandis qu'en plantant toutes les 286 minutes, Diédhiou a placé son équipe au 12e rang. Enfin, la palme revient à N 'Doye, qui en étant prolifique que toutes les 308 minutes, a hissé le club au 9e rang. A Stéphane Bahoken de trouver le juste équilibre.Envoyé en pointe pour tenter de l'emporter sur le fil face à Saint-Etienne, lors de cette 38journée décisive pour le maintien, Mateo Pavlović reprend de la tête un centre de Wilfried Kanga et fait chavirer Raymond-Kopa dans l'euphorie... Jusqu'à ce que l'arbitre demande à revoir l'action, au grand étonnement des spectateurs. Après 42 ralentis, l'impression de l'officiel se confirme : le catogan du Croate est attaché avec une gourmette, au lieu du réglementaire élastoc'. Le but est invalidé, et c'est le point de départ du scandale de la discrimination des cheveux longs par une confrérie arbitrale majoritairement atteinte de calvitie.Jeff Reine-Adélaïde, forcément. Parce que la France veut voir Didier Deschamps tenter de prononcer correctement son nom aussi improbable que rigolo. Mais également parce qu'après avoir battu Kylian Mbappé à la course, avec une pointe à 38 km/h lors d'un PSG-Angers diffusé en prime-time, tout le pays s'est pris d'amour pour ce petit bonhomme passé entre les mains d'Arsène Wenger.Mateo Pavlović ne passe ses vacances que sur des plages de rochers, parce que son plaisir est de les transformer en sable.