La fiche d'Amiens

Pour sa deuxième année en Ligue 1, Amiens va tenter de faire aussi bien que la saison dernière terminée à la treizième place. Mais, pour aller décrocher un second maintien consécutif, les Picards vont devoir se démerder sans Gaël Kakuta. Ni Lacina Traoré. Et ni Harrison Manzala.

Le coup de soleil de l’été

Le fait divers de l’été

L’équipe-type

La prophétie : Amiens va réaliser 9 matchs nuls

Le mot du capo

Le mot d’Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus : Moussa Konaté

La photo de vacances

Le quiz

Par Steven Oliveira

Si la France connaît un épisode caniculaire depuis quelques jours, le ciel reste grisonnant à Amiens . La raison ? Le départ de Gaël Kakuta au Rayo Vallecano alors que les Picards espéraient fortement conserver celui que le Hebei Fortune leur avait gentiment prêté l'an passé. Il faut dire qu’en terminant la saison de Ligue 1 avec, entre autres régalades, six buts au compteur, l’ancien espoir de Chelsea avait largement participé au maintien d’ Amiens dans l’élite. Mais, si Kakuta était le seul départ de l’été, le ciel aurait pu être seulement couvert. Malheureusement pour les Amiénois, d’autres comme Danilo Avelar , Serge Gakpé, Issa Cissokho ou encore Harrison Manzala ont aussi quitté le navire. Seule éclaircie, Juan Otero, attaquant colombien de 23 ans et rare recrue estivale, semble être bien décidé à tout casser comme le prouve son but de la victoire en amical face à Tubize (3-2).Tranquillement en train de se changer après quelques longueurs à la piscine du Coliseum d’ Amiens , deux jeunes sœurs âgées de 17 et 15 ans se sont aperçus qu’un téléphone les filmait au-dessus des parois de leur cabine. Des cris et un appel à la police plus tard, le détenteur du téléphone portable, qui contenait des dizaines de photos de jeunes filles et de femmes piégées, a été interpellé. L'auteur des faits a 13 ans. #BalanceTonPorceletGurtner - El Hajjam, Gouano, Adenon, Dibassy - Zungu, Monconduit, Fofana - Cornette, Konaté, Mendoza.Christophe Pélissier.Parce qu'il a décidé de rempiler à Amiens , Christophe Pélissier va vivre sa cinquième saison en Picardie. Avec comme unique mission de se maintenir en Ligue 1. Pour cela, les Amiénois devront remporter onze matchs pour atteindre la fameuse barre fatidique des 42 points. Car oui, Amiens fera neuf matchs nuls dans cet exercice 2018/2019. Pourquoi ? Tout simplement car sur les deux dernières saisons, c'est le nombre de partages de points que les Picards ont obtenus. Ajoutez à cela le passage de Christophe Pélissier à Luzenac où il a fait le même nombre de match nuls - 12 en l’occurrence - lors de sa troisième, quatrième et cinquième saison chez les Luzenaciens et vous finirez par comprendre que Pélissier aime faire trois saisons de suite le même nombre de nuls.: «« Merci @AmiensSC pour cette victoire face à @AS_Monaco qui offre à l’OL la deuxième place et la C1. Pour vous remercier, je vous achète Zungu pour le prix de Ndombélé et je vous envoie Pep Genesio une semaine pour vous donner des conseils. #69CestLaChampionsLeague #MonacoCestLaLigueEuropa #PahPahPahPah »En mai 2017, Christophe Pélissier était formel : «» Deux ans plus tard, alors qu’ Amiens joue un match décisif pour le maintien face à Strasbourg , l’entraîneur picard va subitement changer son fusil d’épaule. Et pour cause, en cinq minutes, l’arbitre a refusé de consulter la VAR après une faute dans la surface de réparation sur Moussa Konaté... avant d’utiliser la vidéo pour siffler un penalty pour Strasbourg après une main pourtant totalement involontaire de Mathieu Bodmer . Bienvenue dans le monde réel de la VAR, Christophe !Auteur de treize buts en Ligue 1 la saison dernière, Moussa Konaté va encore monter en puissance et totalement marcher sur le championnat de France cette année. Avec douze buts à la mi-parcours, l’ancien attaquant du FK Krasnodar apprend par l’intendant du club picard qu’il a reçu une pré-convocation pour les prochains matchs des Bleus. Problème, Moussa Konaté est Sénégalais et compte déjà 26 sélections et une Coupe du monde avec les Lions de la Teranga. Décidément, la Desch' a du mal avec les internationaux sénégalais. À moins qu’il n’ait filé que le nom de famille à Guy Stéphan qui s’est trompé de Konaté alors que DD visait le défenseur du RB Leipzig , Ibrahima Konaté.Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Mais avec le Lion de l'Atlas, il peut.En 2001, Amiens , alors pensionnaire de National, avait réussi l'exploit d'atteindre la finale de la Coupe de France . Une rencontre qui s'est terminée par une défaite aux tirs au but face à Strasbourg . Un peu de mémoire et vous retrouverez quelques-uns des 26 acteurs à avoir foulé la pelouse du Stade de France ce 26 mai 2001.