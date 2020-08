La fête des supporters parisiens après la qualification en finale

2

IM CRYING, I LOVE THIS MAN AND THIS CLUB, ALLEZ PARIS pic.twitter.com/lRY5dmBMls — Galu (@PSGalu) August 18, 2020

PARIS - Le PSG s’impose 3-0 contre le RB Leipzig et se qualifie en finale de la Ligue des champions. Scène de fête sur les Champs-Élysées pour les supporters. #RBLPSG pic.twitter.com/82At8yeBYp — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

AB

Adieu les gestes barrière.Les images récupérées ce mardi soir sont précieuses : les supporters parisiens fêtent la première qualification en finale de Ligue des champions du club, et la manière y est. De retour à leur hôtel, Kylian Mbappé et ses potes se sont fait surprendre par la foule qui patientait en sortie de bus, à Lisbonne.1700 kilomètres plus loin, ceux qui ont suivi la rencontre depuis l’Hexagone s’adonnent à de grandes célébrations. Malgré quelques incidents après la fête, des centaines de supporters parisiens s'étaient réunis sur les Champs-Élysées, lieu de rassemblement traditionnel après les grands succès de l'équipe de France. Un peu plus loin, les ultras du club se sont rassemblés aux abord du Parc des Princes pour vivre le match entre passionnés. Oui, même quand rien ne s’y passe, on n'abandonne jamais sa maison trop longtemps.En attendant la deuxième vague dimanche soir.