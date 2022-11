La feinte déjà culte de Kylian Mbappé face au Danemark

Mdrrr oh la feinte meurtrière de Mbappé ? pic.twitter.com/3tED1lQ99l — Youri (@Youridefou) November 26, 2022

Elle a déjà beaucoup tourné sur le réseau informatique mondial communément appelé Internet et plus particulièrement sur le réseau social de microblogage connu sous le nom de Twitter, mais quand même...Comment se lasser de voir et revoir cette feinte de Kylian Mbappé sur Rasmus Kristensen, le défenseur du Danemark, lors de la victoire de l'équipe de France, 2-1 , samedi au Stadium 974 ? L'attaquant des Bleus, auteur d'un doublé (ses 2e et 3e buts dans ce Mondial) , fait mine de partir en profondeur, faisant trébucher son vis-à-vis, avant de revenir sur son appui et de jouer en une touche avec Theo Hernandez... qui s'est pris un petit pont du même Kristensen dans le match.Mais ça tout le monde l'oubliera, et le Danois risque de voir sa glissade faire le bonheur des amateurs de GIF pendant de longues années. Jérôme Boateng et Nikos Dabizas compatissent.