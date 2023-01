La fédération sri-lankaise suspendue par la FIFA

? The Football Federation of Sri Lanka (FFSL) has been suspensed by FIFA until further notice. #Football pic.twitter.com/yNtL4JtcOc — Sudesh (@sudeshbaniya_) January 22, 2023

JB

Un dimanche de magouilles comme un autre dans le football international.: le communiqué de la FIFA publié ce jeudi place le football sri-lankais dans de beaux draps. Financièrement et sportivement, l'instance mondiale coupe donc les ponts avec la fédé de la perle de l'Océan indien ; en l'état, les équipes sri-lankaises ne pourront plus participer à aucune compétition internationale.L'élection en janvier de J. Sri Ranga à la tête de la fédération n'aurait pas respecté les normes de la FIFA et de la Confédération asiatique de football (AFC) et serait l'une des raisons de cette décision, prise conformément à l'article 16 des statuts de la FIFA :Comme si le Sri Lanka n'avait pas déjà assez de mal à se qualifier pour une grande compétition.