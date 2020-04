La Fédération néerlandaise lève 11 millions d'euros pour aider les clubs en difficulté

Er komt een financieel steunpakket voor voetbalclubs ter waarde van 11 miljoen euro. De donaties van de Oranjeteams en ING richten zich op het amateurvoetbal, de KNVB biedt zowel de betaaldvoetbalclubs als de amateurverenigingen steun.https://t.co/462BTfACMo pic.twitter.com/wZYOyRcaba — KNVB (@KNVB) April 6, 2020

Voilà une vraie union sacrée.Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération néerlandaise (KNVB) a annoncé le lancement d'un plan de soutien financier aux clubs amateurs et professionnels. Ce programme d'aide est également porté par les joueurs et joueuses de la sélection nationale ainsi que par la banque ING, sponsor principal de la Fédération. Il va permettre de lever un total de onze millions d'euros.L'objectif de la démarche est de soutenir les clubs les plus en difficulté face à la crise économique causée par le Covid-19. Pour le football amateur, les joueurs et joueuses internationaux ainsi qu'ING vont réaliser des dons permettant d'apporter de la trésorerie supplémentaire aux clubs. La KNVB confirme également mettre la main à la poche pour contribuer à l'effort. En ce qui concerne le football professionnel, la Fédération va débloquer des fonds pour aider les clubs les plus en difficulté et annonce la suspension des remboursements de crédits de certains clubs. En parallèle, elle lance également un appel à la solidarité entre les clubs.Le football total, définitivement une spécialité des