La fédération italienne souhaiterait passer à cinq changements en Serie A

Une information qui devrait ravir les coupeurs de citron.Quand ils ne sont pas occupés à gérer leurs supporters racistes, les dirigeants du football italien ont parfois des idées. Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina a annoncé, selon l'agence italienne ANSA, qu'il avait fait parvenir à l'Ifab, l'organisme qui régit les Lois du Jeux, une demande pour autoriser cinq changements par match et par équipe en Serie A.Cette possibilité existe déjà dans les championnats de Serie C et D, ainsi qu'en championnat et en coupe de U19, où trois arrêts de jeu sont alloués aux équipes pour faire leurs cinq changements, avec un quatrième arrêt de jeu prévu en cas de prolongations. L'idée d'autoriser ces deux remplacements supplémentaires (car oui, si vous ne le saviez pas, actuellement on a en a droit à trois au foot) en Serie A pourrait potentiellement influencer les autres championnats, avec la possibilité à ne pas écarter que cela inspire les autres pays. Depuis plusieurs années, de plus en plus de compétitions (les coupes nationales, la Ligue des champions et l'Europa League et le futur Euro 2020) autorisent un quatrième changement lors des prolongations Prochaine étape : onze remplacements à l'horizon 2030.