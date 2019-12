La Fédération irlandaise est au bord du précipice

QJ

Gigantesque crise de gouvernance à Dublin.Selon des informations relayées par le Guardian , la Fédération irlandaise de football (FAI) traverse une crise de gouvernance sans précédent. Le feu, qui couvait depuis longtemps, a pris des proportions inquiétantes vendredi dernier avec la publication de comptes désastreux, poussant les sponsors à se désengager et l'Etat à geler ses subventions.Shane Ross, le ministre des Sports, a indiqué à RTE que la FAI devait procéder à un exceptionnel «» et montrer des signes clairs de réforme avant que le gouvernement ne refasse un pas vers la Fédération. Il a encore déploré le trou noir dans les finances de l'organisation et a indiqué que les 2,9 millions d'euros habituellement versé par l'Etat iraient directement aux organes régissant le football des jeunes et le football amateur. L'homme politique a enfin dit ne pas comprendre pourquoi la FAI s'opposait à la nomination d'experts indépendants ainsi qu'à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau directeur.Tout ça à cause de la main de Thierry Henry ?