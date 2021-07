La fédération danoise envoie 40 supporters pour la demie

Støtten fra de danske fans er utrolig - tusind tak ???DBU og Herrelandsholdet inviterer 4️⃣0️⃣ af de mest loyale fans med til EM-semifinalen på Wembley ✈️?️Læs mere her: https://t.co/AjmOUQSWjv#ForDanmark #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/81Y438rMjX — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) July 6, 2021

6600 BILLETTER SOLGT I DEN DANSKE SEKTIONTo gode nyheder: UEFA fortæller at den danske kvote på Wembley er blevet udvidet - nu knap 7900 billetter.Og her til aften er der solgt 6600 billetter. Sådan! pic.twitter.com/5EGM6g9q4J — Fanservice for Danmark (@SLOForDanmark) July 5, 2021

PC

Même la Covid-19 ne peut plus freiner le Danemark.Malgré l'annonce du gouvernement britannique qui interdit la venue depuis l'étranger de supporters, la fédération danoise, la DBU, a annoncé hier dans un communiqué que 40 supporters, sélectionnés en fonction de leur fidélité à la sélection - un système de points est en vigueur pour les supporters danois -, traverseront la mer du Nord pour assister à la demi-finale à Wembley ce mercredi soir face à l'Angleterre.Les quarante heureux élus prendront l'avion avec les familles des joueurs et la délégation officielle de la fédération - aux frais de cette dernière - et resteront dans une bulle sanitaire pendant toute la durée du séjour. Une manière, selon les paroles du Noël Le Graët local, Jakob Jensen, de remercier les supporters de l'équipe nationale. À l'image de ce cadeau fait aux fans, les instances danoises mettent tout en œuvre pour que les restrictions sanitaires ne gâchent pas l'exploit de leur sélection : on apprend également dans ce communiqué que 5000 drapeaux rouge et blanc - et pas blanc et rouge, nuance - seront envoyés à Londres pour que la ville ait aussi les couleurs du Danemark. La liesse est telle que l'on attend près de 7900 Danois du Royaume-Uni dans les tribunes pour cette demi-finale, chiffre maximal autorisé par l'UEFA.Le Danemark se démène.