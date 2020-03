La Fédération belge menace de suspendre le club de Lokeren

RL

La drache s'intensifie sur le Stade Daknam.La Fédération royale belge de football risque de suspendre le Sporting Lokeren à cause d'une dette non réglée envers la Ligue flamande. Après une première demande d'acquittement restée sans réponse, les instances fédérales ont sommé la lanterne rouge de D2 belge de rembourser ses dettes sous sept jours, sous peine de voir le club être radié lors de l'assemblée générale de juin.La formation de Flandre a très mal digéré sa relégation de la Jupiler Pro League la saison dernière et l’arrivée cet été de Louis de Vries à sa présidence. Ce dernier n'est plus en mesure de payer les joueurs et entraîneurs, qui ne se sont pas présentés à l'entraînement ce jeudi matin. Dans une impasse sportive et financière, Lokeren a peut-être joué son dernier match de la saison le week-end dernier.