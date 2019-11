La Fédération australienne suspend quatre joueurs U23 pour comportement inapproprié

AAF

Action, réaction.La Fédération australienne de football a annoncé ce mardi la suspension pour plusieurs mois de quatre des joueurs de sa sélection de moins de 23 ans. La raison ? Les quatre gaillards se sont rendus coupables d'un «» de la Fédé, et plus précisément d'un «» lors du dernier championnat U23 de l'AFC au Cambodge, en mars, qui avait entraîné la plainte d'une femme le mois suivant, sans plus de précisions.À la suite d'une enquête diligentée indépendamment, la FFA a donc décidé de sanctionner lourdement ses quatre athlètes, qui devront également participer à des «» et des «» , selon le communiqué de la Fédération. Trois d'entre eux, Nathaniel Atkinson, Lachlan Wales et Brandon Wilson, seront inéligibles jusqu'au 10 août 2020 et manqueront donc les Jeux olympiques. Le quatrième, Riley McGree, capitaine de l'équipe, a quant à lui bénéficié d'un traitement de faveur et pourra retrouver la sélection à partir du 1er avril. Selon le Sidney Morning Herald , qui cite des sources proches du dossier, «» Elle aurait ensuite contacté l'ambassade australienne pour rapporter les événements et formuler une plainte, par la suite retirée.Pas de bonnes manières, pas de JO.