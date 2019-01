La famille Métatarse, un drame en chair et en os

Ils sont cinq, soit un de plus que les Dalton, mais présentent un sacré point commun avec les bandits de Morris : dans la famille Métatarse, le plus petit est aussi le plus dangereux. Et alors que celui qu'on appelle le cinquième concentre actuellement toute la lumière, ses frères, eux, souffrent en silence de son exposition. Récit d'un drame familial auprès de types qui l'ont dans l'os.

Tomber sur un os

Bouc et viscères

Par Théo Denmat

Ceci est évidemment une fiction, toute personne prétendant relater des faits similaires doit immédiatement être présentée aux autorités psychiatriques.

Il est pendu là depuis 8h30, tintinnabulant au gré des bourrasques qui s’infiltrent dans la salle de classe en même temps que la vingtaine de gamins qui reviennent de la cantine. L’air s’emplit rapidement d’une odeur de sueur, celle qui suit les footballs de récréation, au bon temps où elles duraient vingt minutes. Le petit village de Tendon, niché dans les montagnes des Hautes-Vosges, a beau ne compter que 514 habitants (au recensement de 2014, le prochain est en cours, indique-t-on sur place), on y trouve au 2 place de la Mairie un luxe : une école élémentaire et maternelle. Un bâtiment de murs blancs où, au fond de la classe des CE2 rouge, première porte à droite à l’entrée, travaille depuis maintenant cinq ans Métatarsien, premier du nom. L’accueil est plutôt froid, l’homme est sur la défensive : «"Métatarsien","Métatarse",, grommelle-t-il d’une voix rauque.Le bonhomme s’est caché là pour qu'on ne vienne pas l'y trouver, mais accepte tout de même de répondre à quelques questions pendant un examen de mathématiques, à condition d’éteindre le micro. «» Il congédie dans la foulée, la rencontre a été brève. Suffisamment longue, toutefois, pour s’apercevoir que si la presse mondiale ne parle que d’un «» visible sur le désormais célèbre cinquième métatarse du pied droit de Neymar , la vraie cassure est avant tout familiale. Dans la fratrie de cinq, le premier Métatarse, le grand frère, a coupé tous les ponts avec les autres, et surtout «» . Trop d’histoires. Trop de rancœurs. Au moment de partir et de serrer la poigne, Oscar , le squelette, souffle un dernier conseil : «Vingt régions réparties sur 300 000 km², 61 millions d’habitants. «» , qu’il disait. L’expression « chercher une aiguille dans une botte de foin » n’a jamais été aussi juste. Le moteur de la Renault Koléos louée à Genève tombe en rade à Turin, noyé par la pluie en plein centre-ville. Le remorqueur annonce qu’il pourrait éviter pas mal de frais en échange de quelques heures de travail et d’un billet dans la poche, et conseille de faire un tour au musée égyptologique de la ville en attendant. D’où cette question existentielle : faut-il se fier aux hommes en salopette ?Sur place, la pièce maîtresse est la tombe de Khâ et Merit, découverte en 1906 à Deir-el-Médineh. Autour, des masques, des sarcophages, et quelques momies finement enrubannées. En passant devant l’une d’elles, une voix émane d’un socle de verre : «» Le timbre est étouffé, il provient du pied d’une momie : «» L’homme explique avoir atterri là à la suite d’un rêve américain déchu, un spectacle pourri jusqu’à la moelle : «, explique-t-il.Hakuna Matatarse(Rires.)» Depuis cet échec, il travaille ici, enchaînant les CDD sur des squelettes incomplets, sautant de momie en momie en compagnie de types qui ont déjà un pied dans la tombe. La fratrie, explique-t-il, est en réalité divisée en deux. Depuis que IV, l’avant-dernier, gère les intérêts du benjamin, le cinquième Métatarse cartonne. «» Et désormais : l’un trouve les victimes, l’autre se charge du reste.En grandissant, le cinquième Métatarse voit plus large, et commence à œuvrer à la chute de joueurs mineurs de football, assez lucratifs pour le faire vivre, assez inconnus pour ne pas le faire repérer. Puis, en octobre 2012, il signe coup sur coup les deux exploits qui font connaître son nom aux oreilles du monde : Marcelo et André-Pierre Gignac . Stambouli tombe en décembre suivant, Xabi Alonso en août 2013, Uroš Spajić en 2014, Maxime Baca Pierre Lees-Melou ... «, se désole Méta III dans un craquement.» Il nous raccompagne à la porte, l’air franchement désolé. Aux uns la lumière, aux autres les ténèbres d’un sous-éclairage muséal. «» , crie-t-il en levant la diaphyse.Le portrait est maintenant plus clair. I est la victime, III l’artiste, IV le cerveau et V le génie. Mais qui est II, dans tout ça ? Alors que la Koléos ronronne doucement sur le parking gelé du centre pénitentiaire de Sandal, au Nord de l’ Afghanistan , on se dit que la guêtre est décidément une invention formidable. Le directeur de la prison a été clair : cinq minutes au parloir, pas une de plus. La pièce est vide, froide, silencieuse, mais progressivement emplie du bruit mat des pas d’un os en approche. II ouvre la porte, un homme lui ôte sa muselière. Il est de taille moyenne, il ne dispose plus que de deux incisives frontales, comme un rat de laboratoire. Il sent le bouc. Cela ne fait pourtant que deux mois qu’il est là, depuis ce 12 novembre 2018 où il a été pris en flagrant délit de crime : ce jour-là, le deuxième métatarsien s’est brisé dans le pied gauche de Breel Embolo , joueur de Schalke 04 . Le procureur a évoqué au tribunal les termes de «» et «» pour qualifier la situation du prévenu, qui confie dans un grognement que «» .Il enchaîne : «» À la barre, au fil des discussions, le sujet du petit frère est évidemment arrivé au cœur des débats : «, raconte-t-il,» L’atmosphère devient glauque. Le regard est lubrique. Le réveil sonne, l’entrevue est close. Avant d’être de nouveau muselé, Métatarse II louche une dernière fois sur les chaussures du gardien, des Victoria rouges achetées sur Spartoo. Elles sentent la fraise. Dans un soupir, il glisse : «