La face sombre de FIFA Ultimate Team

Le monstre de Frankenstein

Pay-to-win, psychologie et comportements de tarés

Le casino dans la console, la console dans une maison

Mode Addiction

Vidéo

Révolution de velours

Coups de pied dans la fourmilière EA

Coups de pression

Our FIFA athlete @timlatka announced that he won't buy any FIFA Points this year as he doesn't agree that your wallet shouldn't define your gaming skills. We support his decision and decided to donate the amount of money we would have given to him to the Robert Enke Foundation. pic.twitter.com/O0AVZ3Kgah — Schalke 04 Esports (@S04Esports) September 26, 2020

Par Alexandre Aflalo

Tous propos recueillis par AA, sauf mention.



Notes :



(1) Sur FIFA 20, on recense 41 types de cartes différents dans le jeu, dont 30 pouvant être obtenu via les packs. En tout, 34 types de cartes ne faisaient pas partie de la base de donnée du jeu à sa sortie (seules les cartes bronze, argent et or rares et non rares ainsi que les icônes sont dans le jeu au début) et sont apparues progressivement tout au long de l’année. Selon les chiffres de la base de donnée Futbin, il existait 16 999 cartes au début de FIFA 20, contre 25 034 à la fin du jeu. À titre purement indicatif, on peut considérer que 10 types de cartes n’avaient aucun lien direct avec les performances des joueurs dans la vie réelle, actuelle ou passée (cartes purement promotionnelles, changement de postes, événements type Noël ou Halloween, etc.)



(2) Depuis quelques années, un virage a été pris dans FUT vers de plus en plus de compétitivité dans le jeu. Déjà par la création de la compétition FUT Champions en 2017 - chaque semaine, les joueurs ont l’opportunité de se qualifier pour une « Ligue Week-end » : de vendredi matin à lundi matin, sur 72 heures, ils peuvent jouer jusqu’à 30 matchs (40 auparavant), et le nombre de victoires détermine un niveau de récompense - mode de jeu qui donne les récompenses les plus prestigieuses mais aussi le plus compétitif. De plus, les qualifications aux compétitions d’e-sport passent désormais par et se déroulent sur FUT.



(3) Pour ne citer que quelques gros exemples, pêle-mêle : des youtubeurs comme Castro (1,7m d’abonnés) ou Bateson (1,4m) ont été aperçus dans des vidéos et événements promotionnels des précédents jeu, et sont même apparus dans le jeu (dans le mode Clash d’équipes). Autre exemple : Spencer Owen (2m), fondateur de l’équipe d’esports Hashtag United, qui a assuré la présentation de compétitions officielles de FIFA.



(4) Le pack le plus cher disponible sur FUT coûte 125 000 crédits, ou 2 500 points FIFA. À la valeur la plus basse du point FIFA (environ 0,008 euro, sur la base d’un prix d’achat de 99,99€ pour 12 000 points), cela équivaut à 20,83€.



(5) Depuis FIFA 19, EA a ajouté la possibilité de consulter la probabilité un ou plusieurs joueurs noté X ou plus dans ses packs. Deux problèmes : ces catégories restent assez larges (par exemple, au 5 octobre, on avait dans un pack « or premium » 4,1% de chance d’obtenir un joueur noté 84 ou plus, ce qui concerne plus de 350 cartes) ; et, pour certaines cartes, les probabilités affichées étaient moins précises (par exemple : « moins de 1% » , sans précision supplémentaire).



(6) À titre indicatif, selon la même méthode de calcul utilisée en (4), on peut estimer que 15 millions de crédits équivalent environ à 2 500 euros, 16 millions environ à 2 660 euros.



(7) EA a toutefois répondu sur ce point à L’Équipe, précisant que « la situation avec Pelé était unique » et que « au cours des dernières années, EA n'a injecté aucun joueur dans le marché » .



(8) Le review bombing est une pratique qui consiste à massivement noter négativement un produit sur un site de critiques afin de saper sa popularité et sa commercialité.





10 février 2009. Depuis la veille, la tempête Quinten fait s’abattre sur les deux-tiers de la France un vent à décorner les bœufs. Un temps à rester tranquillement chez soi, à traîner sur YouTube où à attraper sa manette et se faire un petit FIFA. Ça tombe très bien, c’est précisément ce jour que choisit Electronic Arts (EA), éditeur américano-canadien du jeu, pour annoncer une grande nouvelle : le 19 mars, FIFA 09 se verra greffer un tout nouveau mode de jeu, un DLC (pour) baptisé « FIFA 09 : Ultimate Team » . Le principe est simple : un jeu de cartes virtuel dans lequel on ouvre des pochettes pour obtenir joueurs, stades, maillots et entraîneurs à collectionner afin de composer son équipe ultime, et l’étrenner dans le jeu. Ronaldinho, Rooney, Čech, mais aussi Kevin Kurányi ou Tranquillo Barnetta, égéries FIFA de l’époque, peuvent afficher des visages conquérants : ils viennent de poser la première pierre d’un véritable empire.Aujourd’hui, difficile de passer à côté du phénomène. Onze ans après son lancement, « FUT » est devenu plus gros que FIFA lui-même. Si EA se refuse à donner des chiffres détaillés sur le nombre de joueurs actifs sur ce mode de jeu, ce qu’ils rendent public permettent d’en mesurer l’ampleur. Ultimate Team est, selon leurs mots, « le mode le plus populaire » du jeu , qui compte parmi les plus vendus au monde – 25 millions de joueurs uniques revendiqués pour FIFA 20, et le jeu le plus vendu en France sur l’année 2019 selon les données du Sell . Plus que le volume de joueurs, une autre donnée permet de mesurer réellement l’importance de FUT dans la galaxie d’EA : selon son dernier rapport trimestriel de 2019 , les modes Ultimate Team de ses trois jeux de sport (FIFA, Madden et NHL) représentaient à eux seuls 28% des recettes nettes de l’entreprise sur l’année écoulée, soit 1,4 milliard d’euros, «» . À titre de comparaison, en 2015, ces modes Ultimate Team n’avaient rapporté à EA « que » 580 millions d’euros . Soit une augmentation d’environ 140% sur les cinq derniers titres.Des sommes qu’on n’atteint pas vraiment par hasard. Or depuis quelques temps, les fondations sur lesquelles FUT a amassé son trésor de guerre sont pointées du doigt avec de plus en plus de véhémence par les adeptes du jeu. «» pose d’entrée John Charles, « JCC » sur Youtube (149 000 abonnés), créateur de contenu depuis un peu plus de quatre ans et qui a multiplié les vidéos très critiques envers le modèle FUT. «FUT est ce que le monde du jeu vidéo appelle un live-service game (LSG), un jeu dont le contenu évolue en permanence afin de maintenir les joueurs impliqués le plus longtemps possible. De manière générale, les LSG s’articulent autour de micro-transactions : dans le cas d’Ultimate Team, les micro-transactions se font par l’achat de loot boxes (littéralement « coffre à trésor » , aussi appelées loot crates, ce sont des coffrets qui donnent accès au joueur à du contenu aléatoire, en l’occurrence sur FIFA les fameux « packs » de cartes) et, la nouveauté, ce sont les nouvelles sortesde cartes qui apparaissent dans le jeu chaque semaine. Ces pochettes de cartes peuvent être achetées soit avec des « crédits » , monnaie virtuelle obtenue au compte-goutte en jouant des matchs, soit avec des « points FIFA » , achetables contre de l’argent bien réel dans la boutique du jeu. La route vers son équipe « ultime » se divise donc en deux voies : une rapide et simple, une lente et fastidieuse. Et la première, vers laquelle EA pousse ses joueurs (nous y reviendrons), implique de mettre la main au porte-monnaie. «poursuit John Charles.Contrairement à d’autres LSG très populaires comme Fortnite, où les achats intégrés sont uniquement cosmétiques, ce que l’on achète sur FUT ce sont des améliorations potentielles à son équipe ( « potentielles » car rien ne garantit que l’argent investi ne rapporte). Pour beaucoup de joueurs, Ultimate Team est progressivement devenu ce que l’on peut appeler un «» , où les plus gros dépensiers ont de facto plus de chances d’avoir de meilleures armes en main, et donc de gagner. Or, depuis quelques années(2), la compétition a pris une place de plus en plus grande au coeur de FUT, et gagner devenu un enjeu qui pèse dès la sortie du jeu. «» , estime Gabriel, a.k.a. « GaboX » , joueur compétitif mais non-professionnel. Sur FIFA 20, il a dépensé presque 500 euros de sa poche pour des packs. «» , concède-t-il. Et il fait partie de ceux qui dépensent le moins : «, abonde John Charles.» Un autre professionnel de l’industrie abonde : «Des comportements de « tarés » qui sont devenus au fil des années le modèle à suivre pour la masse des joueurs. Une aubaine pour EA, qui met allègrement en avant ses créateurs de contenu les plus populaires dans la promotion du jeu. Les « pack opening » , dans lesquels les euros sont déversés par milliers, sont l’une des principales attractions de FIFA sur YouTube ou les plateformes de streaming, où ils sont regardés par des millions de personnes. En somme : jouer à FUT, c’est avant tout ouvrir des packs. Ce qui nous ramène à ces récompenses « potentielles » évoquées plus tôt : lorsque l’on ouvre un pack sur FUT, même avec de l’argent réel, absolument rien ne garantit que l’on obtiendra une récompense à la hauteur de notre investissement. Même pour des pochettes qui peuvent coûter jusqu’à environ 20 euros pièce, le contenu est quasiment totalement aléatoire, et EA entretient un certain flou autour de la probabilité de tirer les meilleures cartes, celles qui valent le plus(5).Pas vraiment un hasard : «» , explique dans un article la psychologue et spécialiste de l’expérience utilisateur dans les jeux vidéo Célia Hodent, se basant notamment sur les travaux du psychologue comportementaliste américain B.F. Skinner. «» En gros, l’incertitude quant à la récompense, tout en sachant qu’elle sera potentiellement exceptionnelle à force d’essayer, est un levier psychologique efficace pour garantir que le joueur reste impliqué dans le jeu. Ça vous rappelle quelque chose ? «tempère Hodent.Sur ce point, maître Karim Morand-Lahouazi est beaucoup plus catégorique : «« vas-y, éclate toi ! »» Avec son confrère, MVictor Zagury, ils sont à l’origine d’une récente plainte avec constitution de partie civile contre EA Sports pour « loteries prohibées » , « tenue de jeux de hasard » et « pratiques commerciales trompeuses » . Pour eux, aucun doute : FUT a tout du jeu de hasard, mais accessible à tous et sans avoir à en respecter les règles et obligations devant les autorités nationales.Plus que le système de packs en lui-même, ils estiment également qu’EA manipule frauduleusement son marché. La taxe de 5% de crédits ponctionnée par EA sur chaque transfert entre joueurs ? «insiste Morand-Lahouazi.» Ils citent un autre exemple mémorable dans l’histoire récente du jeu : en 2013, EA Sports introduit dans le jeu les « légendes » , des cartes de joueurs iconiques dont, en tête d’affiche, un Pelé noté 95. Le 2 janvier 2014, trois mois après la sortie du jeu, trois Pelé apparaissent subitement et pour la première fois sur le marché des transferts, tous listés entre 15 et 16 millionsde crédit l’unité et tous venant du même compte… celui d’un employé d’EA. «s’exaspère Victor Zagury.À l’époque, le tour de passe-passe d’EA avait été prouvé grâce à la fonction de traçabilité des cartes. Aujourd’hui, cette fonctionnalité a disparu du jeu, rendant impossible de savoir si la pratique est encore courante, à moins d’avoir accès à des données internes, ce qu’espèrent les deux avocats : «« vous êtes fous, vous vous attaquez à un groupe monstrueux, c’est David contre Goliath ! » .Début 2020, les deux avocats sont approchés par deux joueurs qui s’estiment lésés et décident de porter de premières plaintes isolées. Leur action attire l’attention de médias, ce qui leur amène d’autres témoignages, par dizaines. «, précise Karim Morand-Lahouazi.» Ces cas isolés de joueurs pris dans l’engrenage du système FUT se multiplient ces dernières années. Certains claquent juste leur PEL dans des packs, mais d’autres sont aspirés de façon beaucoup plus sérieuse dans des problèmes d’addiction. «raconte John Charles.Chez John comme chez les deux avocats, un même constat : une partie non négligeable des personnes happées dans cette spirale de dépense sont des mineurs, forcément très clients des jeux de football, et qui ponctionnent les comptes bancaires des parents pour s’acheter des packs. «» affirme John. «regrette Victor Zagury.Face à la montée de ces cas, le vent est lentement mais sûrement en train de tourner. À ce jour, les loot-boxes passent encore sous le radar de la plupart des législations relatives au jeu de hasard. Ce qui les préserve, par exemple, de la note « 18 ans et plus » ou du pictogramme « jeux d’argent » de PEGI (l’organisme pan-européen qui classifie les jeux vidéo), qui ne concerne que les simulations ou représentations de jeux de casino. «» , explique Dirk Bosmans, directeur des opérations de PEGI. Les loot boxes, l’organisme a évidemment un œil dessus, mais veut réfléchir à faire les choses correctement. Pas si évident : «, poursuit Bosmans.» Au lieu de ça, PEGI a fait un premier pas en avant en prenant la décision, en mai dernier, d’ajouter une mention spéciale sur la boîte jeux comportant des, avertissant l’acheteur que les achats intégrés «» . Une mention qui apparaît bien sur FIFA 21, entre parenthèses, au dos de la boîte.En France, l’ANJ (l’Autorité nationale des jeux, anciennement ARJEL) ne considère pas encore les loot boxes comme des jeux de d'argent car, «» nous précise-t-elle. Mais l’évolution de la question ne lui échappe pas : «. » Une position qui n'a pas énormément évolué depuis 2017, année où l'ARJEL s'inquiétait déjà dans son rapport d’activité que «Si la France traîne un peu des pieds, d’autres pays ont pris le problème à bras le corps. En Angleterre, à la suite d’une pétition ayant recueilli plus de 45 000 signatures , la chambre des Lords - l’équivalent du Sénat en France - a réclamé en juillet dernier le passage des loot boxes sous la législation relative aux jeux de hasard, et lancé le 23 septembre une grande consultation nationale sur l’impact de ces coffres à trésor dans les jeux vidéo pour appuyer sa décision . Une avancée, même si le changement pourrait prendre du temps. Ces deux dernières années, la Belgique, notamment sur la base du système de packs dans FIFA , et les Pays-Bas ont eux banni les loot boxes, rendant impossible l’achat des points FIFA sur leur territoire.De minuscules coups de pied dans la fourmilière EA, qui défend encore bec et ongles un système qui a prouvé son efficacité d'un point de vue financier. Au risque d’adopter une communication agressive (la quasi-totalité de la communication d’EA sur FIFA est centrée sur FUT), voire. Il y a quelques jours, le développeur se payait un bad buzz en publiant dans un magazine pour enfant anglais une publicité incitant explicitement à l’achat de points FIFA. Et si l’entreprise a depuis fait son mea culpa, ce n’est pas vraiment son coup d’essai en matière de communication désastreuse. En juin 2019, lors d’une audition devant le parlement britannique à la suite d’une première grosse polémique liée aux loot boxes sur le jeu « Star Wars : Battlefront II » , la vice-présidente du service juridique d’EA, Kerry Hopkins, provoquait déjà l’indignation (et l’hilarité) générale en affirmant qu'ils n’appelaient pas les packs des loot boxes, mais des «» , les considérant comme «» et les comparant à «» .Le cas du jeu de tir tiré de l’univers de George Lucas est par ailleurs emblématique, en ce qu’il a créé un précédent d'ampleur : face à la grogne de la communauté des joueurs et au « review bombing », EA avait cédé et retiré les loot crates du jeu. «, tempère toutefois Victor Zagury.Est-ce que FIFA pourrait connaître un destin similaire ? Pour l’instant, le concept de FUT reste massivement populaire, globalement très apprécié malgré toutes les frustrations qu'il engendre, et FIFA continue de jouir d’un quasi-monopole sur le terrain des simulations de football. Mais les coups de pression commencent à arriver. Principalement d’en bas, des joueurs et de quelques créateurs de contenu, mais aussi, depuis peu, d’en haut, par à-coups : d’abord avec le volet législatif, mais aussi via les e-sportifs. Outre les critiques récurrentes et parfois violentes sur le, certains s’attaquent désormais au système FUT.Le 26 septembre, le joueur de Schalke Tim Latka annonçait qu’il ne dépenserait pas un centime en points FIFA sur FUT 21, arguant que ce n’est pas l’épaisseur du porte-monnaie qui devait déterminer ses performances sur le jeu.Son club l’a soutenu, et annoncé que l’argent qui aurait dû servir à lui acheter des points FIFA serait reversé à la fondation Robert Enke, qui soutient la recherche sur la dépression et les maladies cardiaques chez les enfants. Où il fera sans doute beaucoup plus de bien.