La drôle de réaction de la reine des Pays-Bas sur le but de Dumfries

Deux salles, deux ambiances.En inscrivant le but de la victoire face à l’Ukraine, Denzel Dumfries a soulagé tout un pays, et le roi des Pays-Bas ne fait pas exception. Sa majesté Willem-Alexander est un mordu de sport et il l’a une nouvelle fois démontré avec les poings serrés et une expression faciale qui parle d’elle-même lorsque Dumfries a placé son coup de casque dans la cage de Bushchan.Mais le virus du football ne semble pas avoir touché son épouse, la reine Máxima. Cette dernière est restée impassible et a même lancé un regard jugeur vers son mari tout excité. Pour rappel, la reine Máxima est d’origine argentine et vibrera peut-être plus pour les exploits de l’que ceux desPas de quoi se mettre dans cet état, ce n’est que du foot...