La drôle de liste d'invités de la finale

Par TP, au stade Loujniki

La FIFA a publié la liste des invités prestigieux de la finale de la Coupe du monde, et quelques noms sont pour le moins surprenants.Outre Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente croate, on trouve en effet le dictateur gabonais Ali Bongo, le sympathique président soudanais Omar el-Béchir, accusé de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par la Cour pénale internationale, et Alexandre Loukachenko, autoritaire président de la Biélorussie.Plus léger, on trouve également dans cette liste Jean-Michel Aulas et le chanteur d'opéra Placido Domingo. En espérant qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre.