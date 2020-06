La double boulette du gardien de Guimarães contre le Sporting

RL

C'est Jesus qui offre.Ce jeudi, Guimarães et le Sporting se sont quittés sur un nul (2-2) pour leur reprise dans le championnat portugais. Et on ne peut pas dire que les locaux ont été bien aidés par leur portier brésilien Douglas Jesus, fautif sur les deux buts encaissés. Le dernier rempart a d'abord tenté une percée hors de sa surface, pour récupérer le cuir d'un contrôle poitrine et relancer rapidement. Un excès de confiance qui a permis au Sporting de chiper le ballon, et l'avantage (1-0, 18).au retour des vestiaires, quand Douglas jaillit dans les pieds de Šporar un peu trop tard pour empêcher son crochet, et priver le Slovène d'un doublé (2-1).Le Neuer brésilien a encore un peu de boulot.