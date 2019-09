La Dolce Vita de Franck Ribéry

Arrivé à Florence en fin de mercato, Franck Ribéry n'a pas mis bien longtemps à trouver ses marques en Italie. Le joueur, qui a inscrit ce week-end son premier but en Serie A, est déjà le détonateur d'une Fiorentina pourtant en difficulté.

Par Éric Maggiori

Propos de Franck Ribéry tirés de L'Équipe

Il y a eu le 6 novembre 2004, date de son premier but en Ligue 1. C'était avec Metz, face à Toulouse. Puis il y a eu le 18 août 2007. Son premier but en Allemagne, face au Werder Brême. Entre-temps, il y avait eu aussi un but en Turquie, mais en Coupe, avec Galatasaray. Et puis, il y aura désormais le 22 septembre 2019. À la 65minute d'un match valable pour la 4journée de Serie A, face à l'Atalanta, Franck Ribéry reprend de volée, du gauche, un magnifique centre de Federico Chiesa, et inscrit là son premier but en Italie. Une réalisation loin d'être anodine, puisqu'elle permet à Ribéry de devenir, à 36 ans, le joueur étranger le plus âgé à marquer lors de sa saison inaugurale en Serie A. Et si la Fiorentina concèdera finalement un nul rocambolesque (2-2) , qui la fait rester à la dernière place du classement, le constat personnel de Ribéry demeure intact : ses débuts italiens sont plus que réussis.Ce premier chef-d'œuvre, salué par toute la presse italienne pour sa beauté et sa spontanéité, intervient un mois tout juste après la présentation en «» du joueur au stadio Artemio Franchi. C'était le 22 août, et quelque 10 000 personnes étaient alors venues lui souhaiter la bienvenue. Un accueil digne des plus grands, qui prouve à quel point son arrivée a été appréciée du côté de Florence.Or, ses premiers matchs avec la Fiorentina prouvent aussi que Ribéry n'est absolument pas venu là pour se la couler douce. Au contraire. Francky est déjà dans une forme physique étincelante. Face à l'Atalanta, ce dimanche, il a multiplié les courses (quel sprint pour aller marquer après plus d'une heure de jeu !), les dribbles et les bonnes passes. Une semaine auparavant, il avait été élu homme du match lors du 0-0 face à la Juventus, alors qu'un certain Cristiano Ronaldo était sur la pelouse. L'effet Ribéry est tel que, le jour de la réception de l'ennemi turinois, les maillotsfloqués Ribéry étaient en rupture de stock aux abords du stade.Si la mayonnaise a si bien pris, c'est peut-être parce que tous les bons ingrédients ont été mis dans la recette. Après neuf années au Bayern, le Français avait besoin d'un nouveau challenge. Beaucoup l'imaginaient partir en Chine, ou dans une autre destination exotique de ce genre. Il a alors pris tout le monde à contre-pied, d'un joli crochet extérieur, en décidant de venir à Florence. «» , a-t-il confié dans un grand entretien accordé à. Ribéry a ainsi débarqué en Toscane, où il a immédiatement reçu une grande vague d'amour. 400sont venus l'accueillir à l'aéroport, et les médias italiens, d'ordinaire partagés, se sont tous mis d'accord pour dire que son arrivée était très positive pour la Serie A.Ajoutez à cela des dirigeants et des coéquipiers qui ont fait le forcing pour sa venue, et vous obtenez un Francky déjà dans un petit cocon. «, affirme-t-il, toujours à(...)Or, c'est une constante depuis le début de sa carrière : un Ribéry bien dans sa tête, c'est un Ribéry bien dans ses crampons. Et cela s'est vu dès ses premières foulées, lors du dernier quart d'heure du match contre Naples, à la première journée. Après les premières prestations convaincantes et le premier but, Ribéry va désormais devoir aider sa troupe à aller chercher la première victoire. Car c'est aussi l'une des raisons de sa venue : «(...)» , martèle-t-il.C'est peu dire que la Fiorentina est dans le dur. La stat est hallucinante : depuis son retour sur le banc florentin le 14 avril dernier, Vincenzo Montella n'a toujours pas gagné le moindre match en Serie A. Une série folle de 11 matchs sans victoire (4 nuls, 7 défaites), qui aurait donc pu prendre fin ce dimanche, sur un but de Franck Ribéry. Le symbole aurait été beau, certes, mais il faudra encore patienter un peu. Heureusement, un Fiorentina-Sampdoria est prévu dès ce mercredi. Avec, en tête d'affiche, un beau duel de joueurs de 36 ans qui en ont encore sous la semelle : Ribéry vs Quagliarella. Tout un programme.