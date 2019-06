La DNCG rend ses verdicts annuels

?? La #DNCG a auditionné le FCSM ce 4 juin 2019 à propos de son budget pour la saison 2019/2020. Elle a accordé un sursis jusqu'au mercredi 12 juin afin que le club puisse présenter des éléments complémentaires.https://t.co/x8qFdVx3mu — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 4 juin 2019

VLA

Remise des copies.La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), chargée de contrôler les comptes des clubs professionnels de football a rendu son verdict, après avoir auditionné plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2.Aucune mesure n’a été prise à l’égard des six clubs de Ligue 1 auditionnés(Saint-Etienne, Nice, Marseille, Paris, Brest et Reims). Du côté de la Ligue 2, Auxerre, Clermont, Lorient et Orléans ont été épargnés, tandis que Valenciennes va voir sa masse salariale encadrée. La situation est plus inquiétante pour Sochaux et Nancy, qui ont obtenu un sursis jusqu’au 12 juin et devront présenter plus de garanties. Les Sochaliens comptent notamment sur la vente de leur milieu de terrain Lucien Agoumé, suivi par de nombreux clubs européens.