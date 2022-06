La DNCG lève le sursis de l'OM et lui donne son feu vert pour le mercato

AL

Le mercatOM peut commencer pour de bon.Muet sur le plan des arrivées depuis l'ouverture du mercato, et ce, malgré les départs consécutifs de William Saliba et Boubacar Kamara, l'OM attendait sans doute le feu vert de la DNCG pour passer la deuxième. L'instance, qui avait donné un « sursis à statuer » au club phocéen le 31 mai dernier, a finalement levé ce sursis ce jeudi et décidé de n'attribuer aucune sanction supplémentaire. Autrement dit : les choses sérieuses vont maintenant commencer.Selon les informations de RMC Sport, Frank McCourt a réussi à donner toutes les garanties nécessaires au gendarme financier du foot et à prouver que le club était dans un cercle vertueux. La masse salariale ne sera désormais plus limitée, et Pablo Longoria va pouvoir enfin sortir son téléphone de sa poche pour passer quelques coups de fil bien sentis.