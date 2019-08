La DNCG avalise le projet de rachat de l'OGC Nice

VLU

Plus qu’une question de temps.Déjà en très bonne voie depuis quelques semaines, le projet de rachat de l’OGC Nice par l’homme d’affaires Jim Ratcliffe, le plus riche du Royaume-Uni du haut de sa fortune d'environ dix milliards, a connu une nouvelle avancée déterminante. Selon les informations de, confirmées par, la DNCG a en effet donné mercredi son aval au propriétaire d’INEOS et validé son projet de rachat, estimé à cent millions d’euros (ce qui ferait de Nice le club français le plus cher de l’histoire).Pour valider définitivement la reprise du club, ne reste désormais plus que l’autorisation de l’autorité de la concurrence : en d’autres termes, le projet de rachat va être soumis à des tiers, qui pourront formuler jusqu’au 14 août un certain nombre de remarques quant à la légitimité et à la solidité du dossier. En fonction des retours, Jim Ratcliffe, âgé de 66 ans, pourra ou non prendre définitivement la main sur l’OGC Nice.Pour faire basculer les Aiglons dans une autre dimension ?