La DFL réprimande le Borussia Dortmund après des célébrations non masquées

Au bal pas masqué, ohé, ohé.Erling Haaland a inscrit un doublé lors du derby face à Schalke 04 ce samedi (0-4) , mais son euphorie a été doublée par la brigade anti-Covid. À l'arrivée au centre d'entraînement du Borussia Dortmund, Haaland et son coéquipier Emre Can ont célébré la victoire depuis le bus devant environ 200 supporters qui attendaient leur retour. Mais problème, les deux joueurs ne portaient pas de masque et n'ont pas respecté la distanciation sociale, ce que la Ligue allemande de football (DFL) n'a pas laissé passer.Le Borussia s'est excusé le lendemain dans un communiqué et a promis de faire en sorte d' ESPN a indiqué de son côté que le BvB devrait être le premier club à recevoir une amende pour violation du protocole hygiène de la DFL.Un conseil pour Can et Haaland de la part d'Emmanuel Macron :