Edit : Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas l'homme qui a été arrêté ce vendredi soir à l’aéroport de Glasgow, en Écosse. Le 15 avril 2011, le Nantais quittait un hôtel Formule 1 du Var et disparaissait dans la nature. Il est soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants. Les victimes ont toutes été retrouvées ensevelies sous la terrasse de la maison familiale avec les chiens de la famille. C’était il y a huit ans et demi. La dernière fois qu’on a vu Xavier Dupont de Ligonnès...

Par Florian Lefèvre

... N'Golo Kanté jouait avec l’équipe réserve de Boulogne-sur-Mer en CFA 2.... Marvin Martin était sur le point de devenir le nouveau Zidane.... tiens, Dominique Strauss-Kahn dirigeait le Fonds monétaire international.... les Bleus de Benzema, Ménez et Nasri jouaient en marinière.... mais la France préférait son équipe nationale de handball. Pas les Bleus ? Non, « les Escrocs » ... euh, pardon, «» .... figurez-vous que La Plaine des Sports d’Avignon accueillait des matchs de Ligue 1. Avec Franck Dja Djédjé et Fabien Laurenti. Mais aussi Rémy Cabella et Camel Meriem.... Guillaume Hoarau et Mevlüt Erdinç formaient l’attaque du PSG.... lesde l’élite s’appelaient Youssef El-Arabi et Grégory Pujol.... Taye Taiwo ambiançait le Stade de France à sa manière. Ça, c’était avant de réaliser son rêve : porter un jour les couleurs du RoPS Rovaniemi, en Veikkausliiga (D1 finlandaise).... Franck Ribéry disait la vérité : «... dans le derby milanais, Antonio Cassano réalisait l’exploit de marquer, recevoir un carton jaune et se faire expulser, le tout en une minute. Éjaculateur précoce.... le podium du classement ATP ? Nadal, Djokovic et Federer, évidemment.... tiens, Georges Tron était au gouvernement Fillon.... Wanda Nara filait le grand amour avec Maxi López.... le champion d’Europe du 100m ? Christophe Lemaître.... Kylian Mbappé construisait des diagrammes en bâtons en cours de maths et faisait connaissance avec le sulfate de cuivre en chimie. Bref, il était en 5... Wayne Rooney était en couv’ de. Tout sauf une coïncidence......de Colonel Reyel était classédans les charts français.... Titeufétait l’invité du 20h de France 2.... Raphaël Varane portait le maillot sang et or, mais sans les tresses.... Pep Guardiola faisait des mamours à Brescia : «... Emmanuel Adebayor était titulaire et double buteur avec le Real Madrid face à Tottenham en Ligue des champions. Et certains supporters desentonnaient ce jour-là des chants racistes à son égard : «... Kevin Gameiro était attaquant des Merlus et ambassadeur de Domino’s Pizza.... s’il avait déjà un profil LinkedIn, Pierre-Henry Brandet venait de faire une petite modif’ : de la présentation de « Tout le Sport » à porte-parole du ministère de l’Intérieur.... à Bourg-en-Bresse, un chirurgien était condamné à un an de prison avec sursis pour avoir masturbé des patients anesthésiés . Une chance pour lui de ne pas avoir croisé Uma Thurman.... Nicolas Sarkozy était président de la République.... et le FC Nantes jouait le maintien en Ligue 2. Ceci explique cela...