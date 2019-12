L'équipe type du week-end

Fêtes de Noël et trêve obligent, le onze de ces derniers jours vient majoritairement d'Angleterre et de Turquie. Mais l'Italie, la France, l'Espagne, la Bolivie et... la neige ont également eu leur mot à dire.

Oui, quatre hors-jeu ont annulé des buts de manière grotesque. Non, ce n'est pas la VAR qui est en cause, mais la façon dont on l'utilise. Ne pas confondre.

Gardien

Ederson (Manchester City) : Douze minutes, et puis c'est tout. Visiblement, la famille l'attendait en cette période de fêtes.

Défenseurs

Le fan de Juanmi Callejón (Club Bolívar) : Quand quatre yeux pleurent en même temps, les larmes de leurs propriétaires fusionnent dans un élan d'émotion. La raison de cet océan de sentiments ? L'Espagnol, qui va quitter le club pour raisons personnelles, a vu débarquer un jeune supporter en pleurs le suppliant de ne pas partir. Snif, snif.

¡TREMENDO VIDEO! Juanmi Callejón, hermano gemelo de José María Callejón del Napoli, jugó su último partido con la camiseta del Bolívar, donde se hizo ídolo, y este pequeño fanático se le tiró a los pies rogando que se quede. El español rompió en llanto. Fútbol señores. pic.twitter.com/u20dOU4YkR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2019

Art Bitrage (Premier League) : Oui, quatre hors-jeu ont annulé des buts de manière grotesque. Non, ce n'est pas la VAR qui est en cause, mais la façon dont on l'utilise. Ne pas confondre.

Catane (Serie C) : C'est la crise, en Sicile ! En témoigne la demande des dirigeants du club, qui ont invité dix de leurs joueurs à trouver une autre équipe. Vite, vite !

Michail Antonio (West Ham) : Difficile de le défendre, lui qui a envoyé sa Lamborghini dans le décor alors qu'il conduisait en étant déguisé en bonhomme de neige. Coup de froid.

He parks where he wantsHe parks where he want michail antonio he parks where he wants pic.twitter.com/9Bm66gw4zq — PerrySirBobbyMoore (@whuismyreligion) December 25, 2019

Milieux

Martin Ødegaard (Real Sociedad) : Transféré à Manchester City, ce week-end. Pour de faux. La super vanne de Papa Noël erreala.

Arturo Vidal (Barcelone) : Neymar a attaqué le Barça alors qu'il voulait y revenir, le Chilien fait encore mieux en portant plainte contre l'entité catalane alors qu'il fait toujours partie de l'effectif et qu'il porte toujours les couleurs du FCB. Tout ça pour de l'argent, évidemment.

Ezequiel Scarione (MKE Ankaragücü) : Hop, un doublé pour le bonhomme de 34 piges. Parce qu'il n'y a pas que l'Angleterre et le Boxing Day.

Attaquants

Demba Ba (İstanbul Başakşehir) : L'homme qui aurait mérité une bien meilleure carrière a planté deux pions, ce samedi. Parce qu'il n'y a pas que l'Angleterre et le Boxing Day.

Zlatan Ibrahimović (Milan) : Il. Est. De. Retour. Et il risque de ne pas seulement chambouler la Serie A...

Troy Deeney (Watford) : « Bonsoir, qu'est-ce qu'on vous sert pour le Deeney ? » « Un doublé sauce victoire, s'il vous plaît. »

3 - Watford have scored 3+ goals in a Premier League game for the first time since April 2019 (v Fulham). Treble. pic.twitter.com/AdtyyQk42E — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2019

Sur le banc

Robert Moreno (Monaco) : La toute dernière recrue de la Ligue 1 ! Encore un jeune sans expérience, qui pourrait partir à l'étranger dans quelques années. Bye, Leonardo Jardim.

?⚪️ L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 28, 2019

Thiago Motta (FC Chômage) : Se faire licencier un 28 décembre. #Jardim

Manuel Pellegrini (Pôle Emploi) : Se faire licencier un 28 décembre. #Motta

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. — West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

Radamel Falcao (Galatasaray) : Tout le monde le pensait endormi, mais le Tigre a profité des dernières heures de 2019 pour mordre deux fois. Toujours de l'appétit, le félin.

Dominic Calvert-Lewin (Everton) : Merci Carlo Ancelotti, mais merci aussi au Lewin et sa grosse prestation contre Newcastle. Un Calvert, pour les Magpies.

Alexander Sturridge (Trabzonspor) : Boom, un quadruplé ! En réalité, il suffit de changer de prénom pour multiplier des statistiques....

Par Florian Cadu