La der' de Čech face au passé

Pour le dernier match de sa carrière, Petr Čech va devoir défendre les cages d'Arsenal et batailler contre Chelsea, le club avec qui il a tout gagné et tout connu. Avant, peut-être, de retrouver le staff des Blues dans un nouveau rôle. Joli clin d'oeil du destin pour le portier tchèque, à quelques heures de prendre sa retraite.

Chelsea Arsenal Ligue Europa

Watch out Ed Sheeran, Stormzy, & others, there’s a new artist in town ?????. To mark my retirement the legendary Roger Taylor and myself thought it would be fun to do a song to raise money for the wonderful @Willow_Fdn . out next week on Virgin Records. ?? #thatsfootball pic.twitter.com/vDZPSTINyM — Petr Cech (@PetrCech) 3 mai 2019

Une décennie réussie à Chelsea, un passage pas banal à Arsenal

Éčech et mat ?

Despite the news today as I had already said to everybody before , I’ll make decision about my future after the last game . Now my sole focus is to win the EL with @Arsenal . — Petr Cech (@PetrCech) 21 mai 2019

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ces dernières semaines, Petr Čech a fait l'actualité. D'abord avec la sortie prochain d'un single, le batteur et passionné de musique devant réaliser un petit featuring avec Roger Taylor (l'ancien batteur de Queen) pour un morceau qui s'intituleraitet dont les bénéfices de ventes seront reversés à l'associationconsacrée aux jeunes adultes gravement malades.Ensuite avec l'intérêt porté par Chelsea pour s'attacher ses services à partir de la saison prochaine, dans le rôle de directeur sportif. Un poste laissé vacant depuis le départ de Michael Emenalo, en novembre 2017. Le Tchèque n'a donc pas fait parler de lui en premier lieu pour ses performances sur le terrain, et il va devoir s'y habituer puisque ses crampons seront raccrochés dans quelques heures. Mais avant de prendre sa retraite, le gardien a un dernier match à disputer. Et à gagner, même si cela doit vexer son ex et futur employeur.Car le destin fait parfois les choses bien. Pour son ultime apparition professionnelle sur un terrain de football, Čech va en effet devoir combattre Chelsea. Son Chelsea. Le club où les choses sérieuses ont véritablement commencé pour lui, la structure qui l'a fait grandir, l'entité où il s'est développé, le cadre où il a su évoluer et progresser, l'équipe avec qui il a tant et tout gagné. Entre 2004 et 2015, le portier a en effet protégé les cages bleues avec une régularité folle, participant activement à la conquête de la Ligue des Champions 2012, à l'épopée échouée de 2008, aux quatre titres de champion de Premier League (2005, 2006, 2010 et un degré moindre 2015), aux gains de quatre FA Cup (2007, 2009, 2010 et 2012) et de trois League Cup (2005, 2007 et 2015). Sans oublier l'Europa League soulevée en 2013.Une Ligue Europa que le dernier rempart désire justement offrir à Arsenal, qui n'a jamais pu l'inscrire à son palmarès malgré une finale de Coupe UEFA en 2000. Ce serait ainsi l'occasion de remercier les, qui l'ont parfaitement accueilli quand la concurrence de Thibaut Courtois était trop forte chez lesmais qu'il souhaitait continuer à se servir de ses gants tout en restant à Londres. Fortement intéressé par cet homme d'expérience dont les qualités de gardien pouvaient encore être durablement exploitées, Arsène Wenger avait alors proposé à l'international un ultime défi. Ce dernier, finalement largement utilisé dans les bois (138 matchs en rouge, quand même !), a profité de l'occasion pour soigner ses statistiques et confirmé qu'il faisait partie des meilleurs de l'histoire du championnat d'Angleterre à son poste. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas lui qui détient le record du nombre dedans la compétition (202 en 443 matchs, soit 45,6% de journées sans voir ses filets trembler ; avec 134en 285 parties et un pourcentage qui monte à 47, seul Pepe Reina fait mieux parmi les individus à avoir obtenu au moins centen PL) ?Bien sûr, Čech aurait sûrement aimé partir sur un exercice bien plus rempli en Premier League. Titularisé à seulement sept reprises avant de voir Bernd Leno lui passer devant après le mois de septembre et d'accepter cette logique sportive avec décence - comme il l'avait fait à Chelsea sous José Mourinho -, le bonhomme au casque termine sur un statut de coiffeur qui résume mal son parcours. Reste qu'il aurait sûrement signé de ses deux mains décisives pour une C3 aussi réussie (sixen dix matchs), et qui doit s'achever avec succès contre Chelsea.» , a-t-il d'emblée tweeté au sujet de son futur. Signe que le grand Petr veut partir sur une bonne note, comme il le mérite. Et lesdevraient se méfier : ils ont croisé leur ancien poulain par deux fois quand une coupe était au bout - celle de la Community Shield, en l'occurence -, avec deux revers à l'arrivée. Éčech et mat ?