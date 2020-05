La demande d'égalité salariale des Américaines déboutée

1

A judge dismissed the U.S. women’s soccer team’s equal pay claims, a serious blow to a yearslong campaignhttps://t.co/ohaC7vcrLv — The New York Times (@nytimes) May 2, 2020

La quête des Américaines pour l'égalité salariale avec leurs homologues masculins vient de connaître un coup dur. Ce vendredi, le juge Gary Klausner a rejeté la revendication la plus importante des joueuses dans leur combat pour l'égalité de traitement comme l'explique le. Le procès, reporté au 16 juin , ne portera pas sur cette question pourtant au cœur de leur démarche. Pour rappel, les championnes du monde en titre réclament 66 millions de dollars en arriérés de salaires en se fondant notamment sur les écarts de primes distribuées par la FIFA pendant les coupes du monde.Dans un document de 32 pages détaillant sa décision, le juge rejette les arguments des joueuses en expliquant que l'équipe féminine avait en fait gagné plus «» que l'équipe masculine au cours des années en cause dans le procès. Via leur porte-parole, les Américaines ont d'ores et déjà annoncé faire appel de cette décision. En parallèle, le juge Klausner a tout de même pris en compte les plaintes des joueuses sur l'inégalité de traitement en ce qui concerne les voyages, l'hébergement et le personnel d'encadrement. Le procès du 16 juin traitera donc de ces sujets. Les stars américaines ont rapidement réagit sur les réseaux, Megan Rapinoe en tête s'étant fendu d'un «Déçues, mais jamais abattues.