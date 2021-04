La délicieuse inspiration de Djidji

[VIDÉO BUT]#SerieA Koffi Djidji marque le but du week-end avec Crotone !Une demi-volée dos au but après un contrôle de la poitrine !Le gardien est lobé !https://t.co/zINDDg3MqZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 10, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

DjidjiSimy.Dans ce qui est clairement l'une des dernières chances de maintien de Crotone face à La Spezia, l’ex-Nantais Koffi Djidji a ouvert le score et planté du même coup le deuxième but de sa carrière. Et quel but !Un pion du droit en pivot, presque à l’aveugle, qui a laissé Ivan Provedel sans réaction. Digne d’un véritable avant-centre.Typiquement ce sur quoi Antoine Kombouaré ne cracherait, pas en ce moment.