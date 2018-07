La défaite, ça a quel goût ?

À une époque où la France n'était pas encore championne du monde, Paul Pogba l'avait confirmé en conférence de presse : la défaite est « amère » . Mais quel est ce goût que la Croatie aura en bouche aujourd'hui et dans les semaines à venir ? Réponses auprès de spécialistes.



La défaite, bonne pour l'organisme

Un Paris-Brest à Zagreb

Par Théo Denmat

Ce n’est pas l’image que l’on se fait d’un jour de deuil, mais juré, il fait beau à Zagreb. Vingt-neuf degrés à l’ombre, quelques nuages bienvenus, très peu de vent et un taux d’humidité de 59%. Bref, le temps idéal pour prendre une bonne glace. Or, au cœur de cet étal à la pointe de la nouveauté où les saveurs sont rangées par ordre alphabétique, un vendeur croate au regard triste et aux épaules basses a fait une petite place pour un nouveau bac étiqueté du nom « défaite » entre la datte et le cactus. Paul Pogba l’avait d’ailleurs évoqué en conférence de presse, à la veille de la finale remportée par les Bleus : «À l’écart d’un repas de famille qui occupe son dimanche, la critique culinaire Mercotte, jurée de l’émissiondiffusée sur M6, décroche son téléphone pour répondre à la question fatidique : pourquoi diable dit-on que la défaite est amère ? «» La défaite, si elle n’a pas bon goût, pourrait donc être assimilable à un céleri, de l’artichaut, du radis noir ou un bon vieux choux de Bruxelles, connus pour leur amertume. Mieux, pour le chef cuisinier Grégory Cuilleron, elle est un «» , comme il le confiait récemment àUne saveur que l’on estime souvent avec dédain, mais qui procure pourtant des bienfaits indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Utile pour le foie, pour la digestion, l’amer est aussi un désintoxiquant naturel qui diminue la sensation de soif et les problèmes de peau. Autant d’arguments qui vont dans le sens de ceux qui assurent que la défaite peut-être bénéfique, tandis que Mercotte sèche sur sa solution pour rendre une défaite moins amère. «» C’est pourtant simple, Mercotte : un tiers de cuillère à café de bicarbonate de soude sur vos légumes ou dans la sauce de vos pâtes d’après-match, et voilà vos défaites plus douces.La spécialiste est formelle : «» Avec l’effectif le plus jeune du Mondial, aucune chance donc pour les Bleus de ressortir une nouvelle fois perdant de leur confrontation du dimanche soir. Toutefois, pour la Croatie, voilà quelques conseils : «Le dessert présente en effet le double avantage de pouvoir adoucir l’amertume d’une défaite et de vous la faire oublier, pour peu d’avoir la main lourde sur la boisson. Une solution qui n’évitera pas aujourd’hui aux Croates d’avoir un sacré goût de céleri dans la bouche, mais qui permet de se projeter sur une nouvelle problématique bien française : quel goût ça a, la victoire ?