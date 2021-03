La décision pour une réforme de la Ligue des champions repoussée au 19 avril

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Premier couac pour la Ligue des champions 2.0.Surprise : la nouvelle formule de la C1 ne plaît pas à tout le monde. Si elle profite aux clubs français, certaines grosses écuries européennes, à l'instar du Real Madrid, Manchester City et United, n'ont pas hésité à mettre leur veto. Selon les informations du, l'annonce du nouveau format de la C1 a donc été repoussée au 19 avril, le temps de renégocier quelques points.Les cadors souhaitent avoir plus de garanties quant au contrôle des droits TV et marketing, et de la distribution de l'argent qui en découlera. Mais ils veulent également une plus grosse part du gâteau, à savoir gagner plus d'argent que l'UEFA n'en reçoit.Et pour faire trembler l'instance européenne, rien de plus simple que de brandir la menace d'une Superligue qui lui échapperait.