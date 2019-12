La déception de l'Inter fait le bonheur de Dortmund

Battue à domicile par une équipe bis du Barça (1-2), l'Inter échoue comme l'année dernière aux portes des 8e de finale. De son côté, le Borussia Dortmund prend la deuxième place du groupe après sa victoire étriquée contre le Slavia Prague (2-1).

Inter (3-5-2) : Handanovič - Godín, De Vrij, Škriniar - D’Ambrosio (Politano, 75e), Borja Valero (Esposito, 77e), Brozović, Vecino, Biraghi (Lazaro, 69e) - Lukaku, Lautaro. Entraîneur : Antonio Conte.



FC Barcelone (3-4-3) : Neto - Todibo, Lenglet, Umtiti - Wagué, Rakitić (De Jong, 63e), Vidal, Junior Firpo - Carlés Pérez (Fati, 85e), Griezmann (Suárez, 62e), Aleña. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Borussia Dortmund (3-4-3) : Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi (Balerdi, 83e), Weigl, Brandt, Guerreiro - T.Hazard (Piszczek, 82e), Sancho (Dahoud, 87e), Reus. Entraîneur : Lucien Favre.



Slavia Prague (4-2-3-1) : Kolář - Coufal, Kudela, Takacs (Husbauer, 83e), Boril - Sevcik, Soucek - Masopust (Traoré, 72e), Stanciu, Olayinka - Škoda (Yusuf, 65e). Entraîneur : Jindrich Trpisovsky.

Classement du groupe F :

Pour l’Inter, c'est une finale, avec la qualification au bout en cas de victoire. Sauf que le Barça vient à Milan avec une équipe bis, comme on mettrait un jogging à un mariage. Le duel à distance entre l’Inter et Dortmund, Ernesto Valverde n’en a que faire : il sait que son équipe est déjà assurée de la première place de la poule. Privé de Dembélé, Alba et Arthur sur blessure, le coach de l’équipe barcelonaise a laissé Messi à la maison et Suárez sur le banc ; titularisant seulement quatre joueurs qui ont débuté la rencontre face à Majorque samedi dernier (victoire 5-2). Et l’on se dit que l’Inter, même privé de nombreux milieux de terrain (Asamoah, Barella, Gagliardini, Sensi), a une autoroute vers les 8de finale... Faux !C’est Carlés Pérez qui ouvre le score pour les Catalans (0-1, 25). Un but à bout portant délivré par Arturo Vidal après une diagonale absolument lumineuse adressée par Antoine Griezmann dans les pieds du Chilien. Et l’Inter, qui avait dominé le début de match, se met à douter. Tout le stade Giuseppe Meazza retient son souffle quand, à la réception d’un corner, Clément Lenglet se retrouve seul, face au but, avec la balle de break au bout du pied. Mais le Français dévisse. Ouf ! Qui va en profiter pour remettre lesà égalité juste avant la pause ? Le duo Lautaro/Lukaku, bien sûr. L’Argentin s’arrache pour récupérer une longue ouverture, il protège le cuir dos au but et la remet dans la course du Belge qui allume les cages - un tir bien aidé par la déviation d’Umtiti (1-1, 44).Sauf qu’au-delà du duo Lautaro/Lukaku, le collectif interiste n’est pas convaincant. Dans la lignée du dernier match face à la Roma (0-0), l’équipe d’Antonio Conte peine à construire le jeu... et s’en remet au talent individuel de ses attaquants. L’occasion de passer devant surgit à l’heure de jeu : Lukaku récupère le cuir dans les pieds de Todibo et se retrouve face à Neto, mais le gardien barcelonais remporte son duel. Lautaro pense délivrer les siens en renard sur un centre de Godín, mais il y a hors jeu. Encore une fausse joie pour lui quand l’arbitre assistant lève son drapeau après un cafouillage dans la surface. Le temps presse, l’Inter qui doit marquer prend tous les risques et se fait finalement contrer. Si Carlés Pérez bouffe la feuille, Ansu Fati le remplace et tue les derniers espoirs italiens (1-2, 87) du haut de ses 17 ans. Comme la saison dernière, l'Inter échoue aux portes des 8de finale et se retrouve reversé en Ligue Europa.En l'espace d'une minute, Lucien Favre a vu le Mur jaune s'effondrer. On joue la 43à Dortmund, et sur une passe décisive (de la poitrine s'il vous plaît) de Milan Škoda, Tomáš Souček égalise à 1-1 (43) en faveur du Slavia. Dans le même temps, à Milan, Romelu Lukaku égalise pour l'Inter face au Barça. À la pause, le Borussia est virtuellement éliminé. Pourtant, Jordan Sancho avait rapidement ouvert le score au terme d'une action d'école (10). Si les Allemands n'ont pas leur destin en main, ils se donnent les moyens d'espérer quand Julian Brandt trouve un trou de souris pour redonner l'avantage à son équipe (61). Dortmund va finir le match à 10 contre 11 après le deuxième jaune infligé à Julian Weigl, pour une intervention par derrière. Victoire tout sauf facile du Borussia face au Slavia qui aura poussé jusqu'au bout pour égaliser. Au coup de sifflet final, Lucien Favre et les siens peuvent exulter en apprenant la défaite de l'Inter.