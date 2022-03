La date limite de dépôt des offres de rachat de Chelsea fixée à 21h ce vendredi

BB

L'AFP a annoncé ce vendredi que les candidats au rachat du club de Chelsea devaient déposer leur offre avant 21h. C'est la banque américaine Raine qui choisira le futur repreneur du club. Avant la reprise, celui-ci devra tout de même passer lemené par la Premier League. De plus, ce n'est qu'une fois les preuves apportées que Roman Abramovicth ne réalise plus le moindre bénéfice que la Grande-Bretagne interviendra officiellement dans la vente.Parmi les repreneurs potentiels identifiés, on retrouve, la société financière londonienne Aethel Partners qui, selon Reuters , aurait formulé une offre de 2 milliards de livres. Également, le promoteur immobilier et fan des, Nick Candy a fait savoir son intérêt. Il est d'ailleurs soutenu par Gianluca Vialli, ancien joueur de Chelsea, lequel agira auprès du Britannique en tant que conseiller principal. Cette alliance n'est pas la seule à avoir vu le jour dans la course à l'acquisition du club. Le président de la fédération mondiale d'athlétisme Sebastian Coe, et Martin Broughton, ex-président de Liverpool ou encore la famille Ricketts, propriétaire du club de base-ball des Chicago Cubs qui s'est liée à Ken Griffin, gérant du fonds de pension Citadel LLC se sont aussi associés dans le but de reprendre le club londonien.Ça ne se bouscule pas autant que pour la reprise de Bordeaux.