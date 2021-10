La date du tirage au sort des matchs de qualification à l'Euro 2024 dévoilée

?? The #EURO2024 qualifying draw details have been announced - a date for the diary! Sunday 9 October 2022 Festhalle, Frankfurt — UEFA (@UEFA) October 7, 2021

La fin d'un terrible suspense.! Le 9 octobre 2022, la planète football s'arrêtera, et pourra ensuite souffler un grand coup après avoir scruté le site internet de l'UEFA pour suivre en direct le tirage au sort des groupes de qualification de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Ce tirage au sort aura lieu à Francfort et concernera les 54 nations présentes dans la zone UEFA pour 24 tickets.À dans un an pour savoir dans quel groupe abordable la France va se casser les dents.