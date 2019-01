La Danoise Nadia Nadim rejoint le PSG

MR

Et hop, une nouvelle attaquante venue du Nord pour terroriser les défenses du championnat de France Le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi l'arrivée de Nadia Nadim, internationale danoise de 30 ans et arrivant de Manchester City , et ce pour les six prochains mois. En plus d'enregistrer un renfort de poids et d'expérience (85 sélections et finaliste de l'Euro 2017), les filles d' Olivier Echouafni pourront faire la connaissance d'une joueuse au parcours atypique.En effet, Nadia Nadim est née en Afghanistan , pays où la pratique du football était interdite par les Talibans, de surcroît pour les filles. Pourtant son père, un général de l'armée nationale afghane également fan de foot, a tout fait pour l'accompagner dans sa passion. Jusqu'à son assassinat par le régime taliban en 2000, obligeant Nadia, sa mère et ses quatre soeurs à quitter le pays, traverser l'Europe et se réfugier finalement au Danemark . Il ne faudra plus longtemps pour que les Danois découvrent son talent, notamment au Fortuna Hjørring.Et après des expériences aux États-Unis (Portland) et en Angleterre , c'est donc en France qu'elle continuera son chemin.