La Croatie vient à bout de la Suède

Livaković - Uremović, Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak - Brozović - Kovačić, Vlašić - Modrić - Brekalo, Perišić. Entraîneur : Zlatko Dalić.

Olsen - Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson - Olsson, Ekdal, Kulusevski, Forsberg - Isak, Berg. Entraîneur : Janne Andersson.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Croatie est lancée.Face à la Suède, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 a en effet signé sa première victoire dans cette nouvelle édition de Ligue des Nations. Après un but refusé à Brekalo et une frappe de Modrić difficilement repoussée par Olsen, Vlašić a fait la différence à la demi-heure de jeu sur une contre-attaque menée par l'ex-Ballon d'Or et relayée par Brekalo. Un Vlašić proche du doublé suite à un mauvais renvoi de Lindelöf, qui a néanmoins sauvé son camp devant Uremović sur une autre situation.Reste que les visiteurs, qui ont réclamé un penalty pour une intervention litigieuse de Lovren dans le second acte et ont failli égaliser sur un coup franc de Forsberg, ont attendu leur chance. Et puisque Brekalo ou Perišić ont gâché les situations de break devant un bon Olsen, elle est arrivée : à la 66minute, Berg l'a saisie pour inscrire la première réalisation de sa nation dans la compétition. Sauf que Kramarić ne l'entendait pas de cette oreille, et a profité d'une grossière erreur de Jansson pour donner les trois points à la Croatie. Qui, sans numéro neuf, passe devant la Suède (zéro unité, et lanterne rouge). N'en déplaise à Berg, dont la tête n'était pas loin de faire mouche dans le temps additionnel.Deschamps notera également que Brozović, averti en première mi-temps et suspendu pour le prochain match, ne sera pas de la partie face à la France.