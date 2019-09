La Croatie se rassure, la Belgique assure l'essentiel

Pas toujours rassurante lors de cette campagne de qualifications, la Croatie s'est fait beaucoup de bien en se passant les nerfs sur la Slovaquie (0-4). Sans briller ni trop se fatiguer, la Belgique a infligé à Saint-Marin sa claque syndicale (0-4), quand l'Autriche a atomisé la Lettonie à Salzbourg (6-0).

Le coup de la soirée : La victoire autoritaire de la Croatie face à la Slovaquie (0-4)

Les baffes de la soirée : la Belgique, qui a zigouillé Saint-Marin (4-0) et l'Autriche, qui a explosé la Lettonie (6-0)

Victoire logique de la Belgique face à Saint-Marin ! ?? Saint-Marin 0️⃣- 4️⃣ Belgique ??#lequipeFOOT pic.twitter.com/UjjpeR5CGW — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) September 6, 2019

La cagade de la soirée : Pavlo Pashayev

Le bide de la soirée : la Pologne, séchée par la Slovénie (2-0)

Tous les résultats de la soirée :

Défaits notamment par la Hongrie en mars dernier, lesavaient à cœur de se refaire la cerise ce soir à Trnava. L'occasion de voir Modrić et Hamšík se claquer une bise au moment d'échanger les fanions, avant que les coéquipiers de Brozović et compagnie ne prennent progressivement le pouvoir sur le match. Une domination concrétisée par Vlašić, qui plante à l'entrée de la surface un tir croisé parfaitement chiadé. Bien dans ses pompes ce vendredi, la Croatie déroule et confirme son avantage quand Perišić, d'une frappe contrée, double la mise avec un peu de réussite. Petković et Lovren n'ont dès lors plus qu'à essuyer l'assiette, histoire de tirer le rideau d'un match maîtrisé. Voilà qui permet aux Croates de totaliser le même nombre de points que la Hongrie, en tête du groupe E avec 9 unités.En pionçant la moitié du match, les Belges ont quand même collé quatre bastos dans le buffet d'une courageuse, mais toujours aussi limitée équipe de Saint-Marin. Quatre pions signés Batshuayi, qui inscrivait un penalty puis une tête en fin de match, Mertens à bout portant et Chadli, qui profitait d'une sortie hasardeuse de Benedettini. L'Autriche n'a pour sa part pas fait dans le détail en laminant six à zéro une Lettonie complètement à côté de son sujet. Notamment grâce à un gros cachou de Marcel Sabitzer, qui a trouvé la lucarne de Steinbors pour doubler la mise peu avant le quart d'heure de jeu.L’Azerbaïdjan s'est incliné d'un but face au Pays de Galles (2-1), un match où le défenseur azéri a inscrit un pion contre son camp plutôt gratiné. À la suite d'un ballon contré qui file haut dans les airs, Pashayev se dit qu'il faut remettre tranquillement le cuir à son portier, d'un coup de casque ajusté. Sauf que son gardien est lui-même monté pour capter le cuir dans sa surface. Résultat : la sphère finit tristement sa course au fond de filets azéris. Chienne de vie.Leaders du groupe G avec quatre succès en autant de matchs, les Polonais se sont viandés dans les grands largeurs à Ljubljana. La faute à Struna, opportuniste sur corner pour fusiller Fabiański de près, et à Andraž Šporar, le numéro neuf slovène, qui tue ensuite le suspense en inscrivant un tir croisé dans un angle fermé. Une sale soirée pour les Aigles blancs, qui n'ont plus que trois points d'avance sur leur dauphin autrichien, actuel second de leur groupe de qualifications.