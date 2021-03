La Croatie renoue avec le succès contre Chypre

Croatie (4-1-4-1) : Livaković - Vrsaljko (Juranović, 46e), Lovren, Ćaleta-Car, Barišić - Brozović - Brekalo, Modrić, Pašalić (Oršić, 66e), Perišić (Kovačić, 77e)- Budimir (Kramarić, 57e). Sélectionneur : Zlatko Dalic.



Chypre (3-4-3) : Demetriou (Michael, 39e) - Kousoulos, Soteriou, Laifis (Andreou, 82e) - Psaltis, Artymatas (Kastanos, 67e), Kyriakou, Ioannou - Tzionis (Papoulis, 67e), Elia (Sotiriou, 46e) - Pittas. Sélectionneur : Nikolaos Kostenoglou.

FG

Enfin ! Après cinq matchs sans victoire (un nul et quatre défaites), la Croatie s'est imposée sur le plus petit des scores face à Chypre (1-0).Sans surprise, les Croates ont rapidement mis le pied sur le ballon, même s'il faut patienter plusieurs minutes pour assister aux premiers gros frissons par Modrić (20), puis Brozović (23). Le bloc bas de Chypre est en place, mais finit par céder peu avant la pause sur un dégagement de la tête raté du défenseur Soteriou, qui profite à l'opportuniste Pašalić.. Un but qui intervient quelques secondes après la sortie sur blessure du gardien chypriote Demetriou, dont la cuisse a lâché sur un dégagement aux six mètres. Sans conteste la plus grosse action de la rencontre pour lesDominateurs (69% de possession de balle, dix-sept tirs à trois), mais incapables d'apporter un vrai danger sur les buts chypriotes en deuxième période, les finalistes de la Coupe du monde 2018 se contentent finalement d'une courte victoire et se reprennent, sans convaincre, après avoir chuté contre la Slovénie en milieu de semaine.Pas vraiment une tronche de vice-champion du monde, cette Croatie.