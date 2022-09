La Croatie se paye le Danemark et vire en tête

Croatie (4-3-3) : Livaković - Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Modrić (Vida, 90e+3), Brozović, Kovačić (Majer, 78e) - Pašalić (Vlašić, 71e), Kramarić (Petković, 71e), Perišić (Oršić, 71e). b>Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Danemark (3-4-2-1) : Schmeichel - Andersen, Kjær (Jensen, 72e), Christensen - Wass (Kristensen, 60e), Højbjerg, Delaney (Højlund, 60e), Mæhle - Skov Olsen (Dolberg, 89e), Eriksen - Braithwaite (Damsgaard, 60e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Croix de bois, Croatie de fer.À domicile, la Croatie a ravi la première place du groupe 1 au Danemark, déjà surpris au Parken, en juin . Deux têtes fuyantes de Boško Šutalo et une frappe lointaine de Marcelo Brozović, voilà pour l'apéro à damier. Mais Zlatko Dalić peut se fendre d'une moue boudeuse à l'issue du premier acte : sess'endorment, et laparvient à se signaler via Daniel Wass (23), Joakim Mæhle (35) et Christian Eriksen (37), qui sollicite les poings de Dominik Livaković.Dès le retour des vestiaires, au terme d'une situation confuse, Joachim Andersen repousse plein axe... dans un fauteuil, Borna Sosa active sa lunette de vision nocturne et ouvre son pied pour placer le cuir au ras du poteau droit. Niçois contesté, Kasper Schmeichel s'en sort ensuite à bon compte sur un coup franc d'Ivan Perišić, passé sous le mur (59). Le Danemark n'existe plus, et Mateo Kovačić traverse le terrain avant d'expédier une saucisse dans le ciel du Maksimir (71). La magie d'Eriksen opère toutefois longue distanceet lespensent noyer le poisson. Mais sur son premier ballon joué, Lovro Majer trouve une fenêtre de tir pour faire scintiller son pied gaucheHeureusement, la France ne recroisera plus la Croatie avant la belle en finale du Mondial.