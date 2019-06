La Croatie et l'Angleterre assurent le spectacle

Croatie (4-3-3) : Grbic - Uremović, Kalaica, Katić, Cabraja (Bradarić, 76e) - Vlašić (Ivanusec, 66e), Sunjić, Moro - Majer, Kulenović, Brekalo. Sélectionneur : Nenad Gračan.



Angleterre (4-3-3) : Henderson - Kenny, Tomori, Clarke-Salter (Konsa, 49e), Kelly - Dowell (Mount, 56e), Maddison (Gibbs-White, 73e), Foden - Nelson, Abraham, Gray. Sélectionneur : Aidy Boothroyd.

Pas d’enjeu, mais du jeu.Déjà éliminées après deux défaites lors des deux premières journées de ce Championnat d’Europe Espoirs, la Croatie et l’Angleterre ont assuré le spectacle au San Marino Stadium de Serravalle (3-3).Désireux de ne pas terminer avec 0 point au compteur, les Anglais ont été les premiers à faire trembler les filets sur un penalty obtenu et transformé par Reiss Nelson (0-1, 11). Et alors que Demarai Gray manque ses deux face-à-face avec le portier croate, Josip Brekalo accélère sur son couloir gauche avant de nettoyer la lucarne opposée d’une jolie frappe du droit (1-1, 38).La deuxième période repart sur les mêmes bases que la première avec des joueurs qui ne calculent pas et qui envoient des pralines au fond des filets. Ce qu’à très bien su faire James Maddison à la réception d’une tête défensive (1-2, 48). Menés au score pour la seconde fois de la partie, les Croates vont de nouveau revenir à hauteur des Anglais grâce à Nikola Vlašić (2-2, 62). Avant de rechuter dans la foulée sur une mine de Jonjoe Kenny des 25 mètres (2-3, 69). Et alors que la victoire semblait promise à l’Angleterre, Josip Brekalo en décide autrement et envoie le cuir entre les jambes de Dean Henderson (3-3, 81).Une belle dernière représentation pour les acteurs anglais et croates qui ont bien mérité de partir en vacances.